Elettra Lamborghini assente a Canzonissima, l’annuncio di Milly Carlucci: “Momento di difficoltà”

Sorpresa a Canzonissima. La terza puntata del programma di Milly Carlucci si apre con un forfait inaspettato di una delle protagoniste di questa prima edizione. Non c'è Elettra Lamborghini, assente tra gli artisti annunciati da Milly Carlucci a inizio puntata. La conduttrice ha svelato immediatamente le ragioni di questa assenza, spiegando ai telespettatori il perché della rinuncia improvvisa di Lamborghini.

L'annuncio di Milly Carlucci a inizio puntata

In apertura di puntata Carlucci ha annunciato come ogni settimana gli artisti ospiti del programma in cui ognuno celebra una canzone cui è particolarmente legato o legata. A differenza delle precedenti puntate, non c'era nella lista Elettra Lamborghini, assoluta protagonista delle prime puntate per la sua capacità di fare puntualmente notizia con poche parole o con delle uscite colorite. Milly Carlucci ha voluto subito specificare le ragioni del forfait di Lambirghini, spiegando che la cosa è sopraggiunta all'ultimo momento, a causa di un problema di salute per la cantante.

Queste le parole di Milly Carlucci in apertura di puntata: "Come avete visto tra i protagonisti non ho citato Elettra Lamborghini, che è stata poco bene oggi pomeriggio. Purtroppo sta facendo di a per essere qui con una canzone che ha grande significato per lei e noi le auguriamo di farcela. Forza Elettra, ti aspettiamo, capita a tutti di avere un momento di difficoltà".

Elettra Lamborghini apparirà all'improvviso?

Non è chiaro, quindi, se Elettra Lamborghini riuscirà a partecipare a questa puntata dell'11 aprile di Canzonissima. Carlucci, da scaltra padrona di casa, ha lasciato nell'incertezza il pubblico, sperando di potere annunciare l'effettivo ingresso improvviso di Lamborghini. Una cosa di cui certamente si discuterà sui social e chissà che, sull'onda dell'ironia che caratterizza Elettra Lamborghini, non spunti qualche paragone sarcastico con il recente forfait obbligato per Rosalia, l'artista internazionale costretta a fermarsi nel corso del suo concerto milanese a causa di problemi di salute.