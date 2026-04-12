Elettra Lamborghini e il malore prima di Canzonissima: la cistite acuta, il ricovero e le parole su Instagram

Elettra Lamborghini è riuscita a partecipare alla puntata di Canzonissima di sabato 11 aprile, nonostante i problemi di salute già annunciati ore prima. Ha avuto una cistite acuta, che l’ha costretta a un breve ricovero all’ospedale Gemelli di Roma e poi a chiarire su Instagram: “Mai stata così male, su Rai 1 solo per i bambini, ora torno a letto”.

Elettra Lamborghini a causa di un malore doveva essere la grande assente della puntata di Canzonissima di sabato 11 aprile, ma alla fine è riuscita ad esserci. Nonostante i problemi di salute già annunciati ore prima, la cantante è arrivata sul palco per cantare una canzone di Povia alla quale teneva molto. Ha avuto una cistite acuta, che l'ha costretta a un breve ricovero al Policlinico Gemelli di Roma e poi a chiarire su Instagram: "Mai stata così male, su Rai 1 solo per i bambini, ora torno a letto".

"Stavo svenendo ovunque", ha spiegato, "barcollo ma non mollo, ho ancora i segni sul braccio", così Elettra Lamborghini ha introdotto in due tempi ciò che le è accaduto, dando ampio spazio ai particolari sul suo profilo Instagram. Una foto di lei stesa su un lettino del Policlinico Gemelli a seguito dell'immagine di un medicinale che funge da antibiotico per trattare infezioni batteriche acute delle basse vie urinarie. Ed è questo quello che ha avuto la cantante, una bruttissima cistite, come da lei precisato nell'immagine della bustina appena aperta e consumata.

La bustina condivisa da Elettra Lamborghini su Instagram

Nella successiva, è stesa sul lettino e ringrazia con un messaggio i medici e lo staff del Gemelli che stavano facendo di tutto per consentirle di essere a Canzonissima la sera stessa. Si è stretta a loro cercando cure e conforto, finché su quel palco, accanto a Milly Carlucci ci è arrivata davvero. "L'ho fatto solo per i bambini, che sapevo ci sarebbero rimasti male se non ci fossi andata. Ora torno a letto, siete stati bravissimi", ha scritto a corredo del video Rai sulla loro esibizione corale.

Coraggiosa e brava, l'ha definita Caterina Balivo subito dopo l'esibizione, complimentandosi per essere riuscita a cantare dal vivo anche dopo un malore così invalidante. L'attenzione si è poi spostata sulla scelta del brano "Quando i bambini fanno oh" di Povia, che le avrebbero rifiutato come cover nel Sanremo del 2020 e che ieri sera ha tenuto a proporre di nuovo in prima serata perché "è una canzone che mi piace molto, amo stare con i bambini, posso essere una perfetta baby sitter".