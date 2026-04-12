“Stavo svenendo ovunque”, Elettra Lamborghini a Canzonissima nonostante i problemi di salute

Alla fine Elettra Lamborghini si presenta a Canzonissima, nonostante i problemi di salute delle scorse ore. A inizio puntata dell'11 aprile Milly Carlucci aveva annunciato il possibile forfait dell'artista a causa delle difficoltà avute nelle scorse ore. Una partecipazione in forse, in bilico per la durata dell'intera puntata, fino all'annuncio di Milly Carlucci dell'arrivo in studio dell'artista, che ha riassunto quello che le è successo in una frase: "Stavo svenendo ovunque".

L'arrivo di Elettra Lamborghini a metà puntata

Elettra Lamborghini è arrivata in studio intorno alle 23.45 per esibirsi davanti al pubblico con "I bambini fanno oh", canzone di Povia del 2005 che ha cantato accompagnata da un coro di bambini alle sue spalle. "Tengo botta", ha risposto sorridente a Milly Carlucci che l'ha ringraziata per esserci comunque. Un'esibizione che ha diviso la giuria, con Balivo che si è complimentata subito con lei: "Hai cantato dal vivo dopo una giornata terribile, una giornata come quella che hai appena trascorso. Ti stai raccontando in maniera vera, non rinneghi quello che sei".

Il battibecco tra Fialdini e Simona Izzo

Meno d'accordo Simona Izzo, che al netto dei suoi problemi di salute le ha detto: "Questa canzone non ti rispecchia, io d una con la tua grinta mi sarei aspettata un Vita spericolata di Vasco Rossi". Elettra Lamborghini ha risposto subito ad una sua puntuale oppositrice in giuria: "Grinta oggi ne ho poca, che stavo svenendo ovunque". Diversa l'opinione di Francesca Fialdini, che ha fatto i suoi complimenti a Elettra Lamborghini per la capacità che sta dimostrando di proporsi anche in una chiave diversa dal solito in un programma del sabato sera. Posizione che ha acceso un botta e risposta tra Fialdini e Simona Izzo, chiuso da una Lamborghini che, con decisione, ha risposto alle critiche negative a modo suo: "Non sono qua a vincere, a me piaceva portare questa canzone e sti ca**i".