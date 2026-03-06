Elettra Lamborghini show a San Marino Song Contest, lo spoiler sul futuro: “Farò Canzonissima con Milly Carlucci”

Elettra Lamborghini show alla finale di San Marino Song Contest. Tra l’esibizione con Voilà, le battute con Morgan e i “festini bilaterali” che la accompagnano da Sanremo 2026, la cantante si è lasciata andare a uno spoiler sul suo futuro in tv: sarà una concorrente di Canzonissima condotto da Milly Carlucci.

Elettra Lamborghini continua a far parlare di sé anche dopo la fine di Sanremo 2026. Icona dell'ultima edizione del Festival, la cantante è stata ospite della finale di San Marino Song Contest 2026 con il suo brano Voilà. Sul palco insieme alla conduttrice Simona Ventura, non ha perso l'occasione per fare un suo personale "show" e non soltanto per la performance musicale, ma lasciandosi andare anche a un piccolo spoiler sul suo futuro televisivo.

Location cambiata, ma Elettra Lamborghini è rimasta sempre la stessa con la sua incontenibile personalità ed energia. Dopo aver cantato, al centro del palco con Simona Ventura, ha commentato: "Bello qua, mi piace. Va a finire che vengo anche io il prossimo anno, vediamo se vinco qualcosa almeno qua". In giuria Morgan e il commento è stato immediato: "Ti aspettavo a Sanremo". Il cantante infatti avrebbe dovuto duettare insieme a Chiello durante la serata delle cover ma, poco prima, ha annunciato la decisione di essere presente solo nel dietro le quinte e non sul palco. "Anche io, abbiamo preso una decisione bipartisan", ha commentato Morgan.

Nonostante non sia riuscita a scalare la classifica dei Big, Lamborghini è stata la più chiacchierata del Festival con i "festini bilaterali" che le hanno tolto il sonno per tutta la settimana. "C'è stato Fabrizio Corona che suonava, ce ne sono stati tanti di festini", ha spiegato la cantante a Simona Ventura. Anche cambiando città, l'artista non ha trovato pace e persino a Montecarlo, dove si era rifugiata con il marito Afrojack, il suo sonno è stato disturbato da rumori indesiderati, che le hanno fatto passare la notte in bianco.

Prima di lasciare il palco, con un bouquet di fiori tra le mani, Lamborghini ha spiegato dove il pubblico potrà rivederla prossimamente. "Faccio Canzonissima con Milly Carlucci, non mi dimenticherete", ha detto a Simona Ventura facendo uno spoiler sulla sua partecipazione al programma di Rai1, in partenza il 21 marzo, di cui al momento non si conosce il cast completo. La cantante è la prima a confermare ufficialmente la sua partecipazione.