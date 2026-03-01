Lamborghini show a Domenica In, toglie il telefono dal fondoschiena e svela: “Ho interrotto il festino di Leclerc”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Se il Festival di Sanremo 2026 ha avuto una regina della comicità, quella è senza dubbio Elettra Lamborghini. La cantante, tra le più discusse della kermesse, ha confermato il suo status di "animatrice ufficiale" anche nello speciale di Domenica In, regalando a Mara Venier una puntata che i social non dimenticheranno facilmente.

Lo sketch del telefono nella tutina

Appena entrata in studio, Elettra ha subito bloccato la scaletta per un inconveniente tecnico. Indossando una delle sue tutine ultra-aderenti, la cantante ha iniziato a gesticolare con fare disperato: "Ho il telefono nella schiena!". Lo smartphone, complice il taglio dell'abito e i movimenti di Lamborghini, era scivolato inesorabilmente verso il basso, finendo ad altezza fondoschiena. Tra le risate dello studio, è dovuta intervenire Mara Venier in versione assistente personale, aiutando fisicamente l'artista a recuperare il dispositivo sotto gli occhi divertiti dei presenti. Uno sketch improvvisato che è diventato virale in pochi secondi.

La confessione: "Ho interrotto il festino di Leclerc"

Il racconto della settimana sanremese di Elettra è stato un bollettino di guerra contro il sonno. "È stata una settimana disperata, c'era musica a palla fino alle 4 del mattino, non ho mai dormito", ha esordito l'artista. Ma il picco del surrealismo è stato raggiunto con il racconto di una fuga a Montecarlo in cerca di relax. "Sono andata a Montecarlo una sera, mi faccio una doccia bollente ed ero prontissima per andare a letto. Invece è iniziato un festino pazzesco", ha raccontato. "Mi hanno detto che era l'addio al celibato di Charles Leclerc. Ho dovuto chiamare la reception per farli smettere!". Nonostante il tentativo di boicottaggio per amore del riposo, la cantante ha poi ammesso di aver ceduto e di aver presenziato alla festa per un breve saluto.

Non sono mancati i commenti degli altri ospiti: Iva Zanicchi l'ha incoronata con un secco "Lei è troppo forte", mentre Enzo Miccio, guardandola scatenata, ha ricordato con ironia i tempi del suo matrimonio: "Pensate cosa ho passato io quando le ho organizzato le nozze!". Elettra Lamborghini lascia Sanremo senza la vittoria, ma con la certezza di essere, ancora una volta, l'anima della festa.