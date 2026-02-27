Elettra Lamborghini e l’incubo dei ‘festini bilaterali’: scappa a Montecarlo per dormire ma non trova pace
Elettra Lamborghini perseguitata dai "festini bilaterali". La cantante non riesce ad avere pace in questo Festival di Sanremo, nonostante i tentativi di trovare un po' di pace (e sonno). La vicenda è ormai virale e sui social circolano diversi video delle sue possibili soluzioni alla situazione: oltre ad aver chiamato i carabinieri, ha deciso di trascorrere la notte a Montecarlo, purtroppo senza successo.
Elettra Lamborghini si sposta a Montecarlo, ma i festini la ‘inseguono'
Ormai stanca di non trovare sonno durante la notte, dopo le sue esibizioni sul palco dell'Ariston, Elettra Lamborghini ha deciso di provare una soluzione piuttosto drastica: cambiare direttamente città. E così, come ha raccontato sui suoi social, ha lasciato Sanremo temporaneamente ed è andata a dormire in un hotel a Montecarlo. Peccato però che la situazione sia tutt'altro che risolta. Come ha raccontato in una stories pubblicata su Instagram, c'è un "focolaio" di festini anche lì e non le permettono di riposare in pace. "Mi sono messa a letto con il mio maschione, c'è un focolaio anche a Montecarlo, ma come si permettono", ha raccontato con ironia ma anche con una certa rabbia.
La chiamata ai carabinieri e la stanchezza di Elettra Lamborghini
Prima della terza serata del Festival, Elettra Lamborghini è stata vista girare per le vie di Sanremo con un cuscino sul collo al grido di "non riesco a dormire". La cantante ha chiamato i carabinieri e, come si vede in un video sui social, si è lamentata della situazione chiedendo loro un aiuto per poter finalmente fermare questi "festini bilaterali". A coniare il termine è stata la stessa artista, che ha poi spiegato il significato ospite dei The Jackal: si tratta dei festini abusivi che vanno avanti tutta la notte nella città dei fiori e che rendono difficile il riposo per alcuni ospiti, specialmente per lei.