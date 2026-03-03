Elettra Lamborghini non ha pace neanche dopo Sanremo, continuano le notti insonni: “Sono disperata e perseguitata”

Il Festival di Sanremo è finito ma Elettra Lamborghini non trova pace. Anche in hotel a Montecarlo, dove si trova prima di tornare a casa, è perseguitata dai ‘festini bilaterali’ che non la fanno dormire. “Sono disperata”, ha detto lamentandosi con la reception dell’hotel.

Elettra Lamborghini non trova pace neanche dopo la fine del Festival di Sanremo 2026. Nonostante abbia lasciato Sanremo, la cantante è ancora perseguitata dai "festini bilaterali" che le tolgono il sonno e che sono stati uno dei pochi argomenti di cui parlare in questa edizione della kermesse. In hotel a Montecarlo, dove sta trascorrendo qualche giorno con il marito Afrojack prima di tornare a casa, non sta riposando come avrebbe voluto e non ha perso tempo per cercare di risolvere la situazione.

"Raga sia ieri che stanotte ho chiamato due volte, sono disperata, sono perseguitata e non riuscivo a dormire", ha raccontato Elettra Lamborghini nelle sue storie Instagram, pubblicate nel primo pomeriggio del 3 marzo, tre giorni dopo la fine del Festival. La cantante si trova a Montecarlo ma i "festini bilaterali", come lei stessa ha chiamato tutte quelle feste "abusive" fino a tarda notte, non le permettono di riposare. Nonostante cambi il luogo, l'artista di Voilà sembra destinata a non trovare pace, tanto che si è lamentata con la reception dell'hotel per ben due volte. "Fan**lo me ne torno a casa", ha detto. Tuttavia, questa volta non si tratta di festeggiamenti (o dell'addio al nubilato di Charles Leclerc che ha fatto interrompere) ma di lavori necessari. alla struttura e di "rumori" legati all'uso di attrezzature. "Ho chiamato la reception stanotte alle 2 del mattino e alle 6 dei mattino sono disperata con tanto di tappi mi perseguitano. Lavori in corso bilaterali", si è sfogata.

Elettra Lamborghini è diventata una vera e propria icona di questa edizione di Sanremo e ha salvato dalla "noia" gli spettatori. Ogni giorno la cantante e il suo non riuscire a dormire hanno dato vita a video in un attimo virali sui social, tra megafoni, cuscini sul collo e lamentele sul palco dell'Ariston direttamente a Carlo Conti e Laura Pausini. Anche a Domenica In, nella giornata post finale, l'artista si è distinta per la sua personalità e la giusta dose di trash, senza di certo passare inosservata. Ora che i riflettori si sono spenti, però, bisognerebbe dirle di andare avanti, tornare a casa e finalmente riposare perché quei giorni sono ormai finiti.