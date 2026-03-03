Elettra Lamborghini non ha pace neanche dopo Sanremo, continuano le notti insonni: “Sono disperata e perseguitata”
Elettra Lamborghini non trova pace neanche dopo la fine del Festival di Sanremo 2026. Nonostante abbia lasciato Sanremo, la cantante è ancora perseguitata dai "festini bilaterali" che le tolgono il sonno e che sono stati uno dei pochi argomenti di cui parlare in questa edizione della kermesse. In hotel a Montecarlo, dove sta trascorrendo qualche giorno con il marito Afrojack prima di tornare a casa, non sta riposando come avrebbe voluto e non ha perso tempo per cercare di risolvere la situazione.
"Raga sia ieri che stanotte ho chiamato due volte, sono disperata, sono perseguitata e non riuscivo a dormire", ha raccontato Elettra Lamborghini nelle sue storie Instagram, pubblicate nel primo pomeriggio del 3 marzo, tre giorni dopo la fine del Festival. La cantante si trova a Montecarlo ma i "festini bilaterali", come lei stessa ha chiamato tutte quelle feste "abusive" fino a tarda notte, non le permettono di riposare. Nonostante cambi il luogo, l'artista di Voilà sembra destinata a non trovare pace, tanto che si è lamentata con la reception dell'hotel per ben due volte. "Fan**lo me ne torno a casa", ha detto. Tuttavia, questa volta non si tratta di festeggiamenti (o dell'addio al nubilato di Charles Leclerc che ha fatto interrompere) ma di lavori necessari. alla struttura e di "rumori" legati all'uso di attrezzature. "Ho chiamato la reception stanotte alle 2 del mattino e alle 6 dei mattino sono disperata con tanto di tappi mi perseguitano. Lavori in corso bilaterali", si è sfogata.
Elettra Lamborghini è diventata una vera e propria icona di questa edizione di Sanremo e ha salvato dalla "noia" gli spettatori. Ogni giorno la cantante e il suo non riuscire a dormire hanno dato vita a video in un attimo virali sui social, tra megafoni, cuscini sul collo e lamentele sul palco dell'Ariston direttamente a Carlo Conti e Laura Pausini. Anche a Domenica In, nella giornata post finale, l'artista si è distinta per la sua personalità e la giusta dose di trash, senza di certo passare inosservata. Ora che i riflettori si sono spenti, però, bisognerebbe dirle di andare avanti, tornare a casa e finalmente riposare perché quei giorni sono ormai finiti.