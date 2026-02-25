Perché Elettra Lamborghini si è lamentata con Laura Pausini e Carlo Conti dei “festini bilaterali” a Sanremo

Elettra Lamborghini, dopo le storie su Instagram in cui si è sfogata dei rumori notturni provenienti dalle feste sanremesi, si è espressa anche con Carlo Conti e Laura Pausini sul palco dell’Ariston: “Dovete smettere con questi festini, ci sono troppi festini bilaterali, stasera li faccio smettere”.

Elettra Lamborghini, Sanremo 2026

Elettra Lamborghini, dopo la sua esibizione con "Voilà" durante la seconda serata del Festival di Sanremo, è ritornata sulla polemica dei troppi schiamazzi notturni, denunciati la scorsa notte sul suo profilo Instagram. Interrogata dai conduttori Carlo Conti e Laura Pausini, si è espressa così: "Dovete smettere con questi festini, ci sono troppi festini bilaterali, stasera li faccio smettere". A causare lo sfogo della cantante, emerso nel corso della nottata, sarebbe stata l'impossibilità di dormire a causa del volume della musica proveniente da eventi e feste nei locali limitrofi.

Dopo il grande dispendio di energie della giornata e, soprattutto, in seguito al ritorno a Sanremo con "Voilà", la cantante ha provato a riposare nel suo hotel. Un piano saltato già dopo poche ore, quando Lamborghini, alle 3:15, ha scritto sul suo profilo X: "Porca t*roia, fate abbassare la musica ai festini di fianco agli hotel dove alloggiano i cantanti, vi prego. La musica è devastante. Siamo tutti stanchi morti, ma così è impossibile dormire, giuro.". Lo sfogo si è successivamente spostato su Instagram, dove l'artista ha sottolineato come tutti i cantanti in gara lavorino incessantemente, "dalla mattina alla sera con le interviste, prove di qua e di là".

Storia Instagram Elettra Lamborghini, Sanremo 2026

Ma non è finita qui: dopo soli 16 minuti, alle 3:32 di notte, ha pubblicato la sua ultima storia su Instagram, un attacco diretto ai "brand/sponsor che organizzano questi festini fino a, chissà, le 4 del mattino?". La rabbia di Lamborghini è montata nei confronti di chi avrebbe l'intenzione di chiudere le serate alle 6 di mattina: "Se volete fare dei rave affittate una discoteca cazzo, non questi capannoni o tendostrutture fatti di plastica, insonorizzati [sic], perché così non è giusto". Suggerendo persino l'uso dei tappi per le orecchie, la cantante chiosa affermando che, dopo tre ore di tentativi, non è comunque riuscita a prendere sonno.