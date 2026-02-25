Perché Elettra Lamborghini si è lamentata con Laura Pausini e Carlo Conti dei “festini bilaterali” a Sanremo
Elettra Lamborghini, dopo la sua esibizione con "Voilà" durante la seconda serata del Festival di Sanremo, è ritornata sulla polemica dei troppi schiamazzi notturni, denunciati la scorsa notte sul suo profilo Instagram. Interrogata dai conduttori Carlo Conti e Laura Pausini, si è espressa così: "Dovete smettere con questi festini, ci sono troppi festini bilaterali, stasera li faccio smettere". A causare lo sfogo della cantante, emerso nel corso della nottata, sarebbe stata l'impossibilità di dormire a causa del volume della musica proveniente da eventi e feste nei locali limitrofi.
Dopo il grande dispendio di energie della giornata e, soprattutto, in seguito al ritorno a Sanremo con "Voilà", la cantante ha provato a riposare nel suo hotel. Un piano saltato già dopo poche ore, quando Lamborghini, alle 3:15, ha scritto sul suo profilo X: "Porca t*roia, fate abbassare la musica ai festini di fianco agli hotel dove alloggiano i cantanti, vi prego. La musica è devastante. Siamo tutti stanchi morti, ma così è impossibile dormire, giuro.". Lo sfogo si è successivamente spostato su Instagram, dove l'artista ha sottolineato come tutti i cantanti in gara lavorino incessantemente, "dalla mattina alla sera con le interviste, prove di qua e di là".
Ma non è finita qui: dopo soli 16 minuti, alle 3:32 di notte, ha pubblicato la sua ultima storia su Instagram, un attacco diretto ai "brand/sponsor che organizzano questi festini fino a, chissà, le 4 del mattino?". La rabbia di Lamborghini è montata nei confronti di chi avrebbe l'intenzione di chiudere le serate alle 6 di mattina: "Se volete fare dei rave affittate una discoteca cazzo, non questi capannoni o tendostrutture fatti di plastica, insonorizzati [sic], perché così non è giusto". Suggerendo persino l'uso dei tappi per le orecchie, la cantante chiosa affermando che, dopo tre ore di tentativi, non è comunque riuscita a prendere sonno.