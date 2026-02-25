Notte in bianco per Elettra Lamborghini dopo l’esibizione a Sanremo, sbotta in hotel: “Non mi fanno dormire”

Elettra Lamborghini ha sbottato sui social nella notte dopo l’esibizione a Sanremo. Rientrata in hotel, voleva riposare perché “stanca morta, mentalmente e fisicamente”, ma le feste nei locali limitrofi non le hanno permesso di riposare. “Musica devastante”, lo sfogo.

La notte di Elettra Lamborghini, dopo essersi esibita alla prima serata del Festival di Sanremo, è stata turbolenta. La cantante ha presentato il suo brano Voilà sul palco dell'Ariston ieri sera, martedì 24 febbraio, e dopo aver cantato, ha lasciato il teatro tra gli applausi per rientrare in hotel e riposarsi. Dopo giornate ricche di interviste, prove e gag davanti alle telecamere, desiderava soltanto di poter riposare: la sua giornata, però, non si è conclusa nel silenzio a causa delle feste organizzate nei locali limitrofi all'hotel in cui alloggia, che alle 3 di notte erano ancora nel pieno dell'attività, con musica a tutto volume.

Lo sfogo di Elettra Lamborghini: "Siamo stanchi morti"

Attraverso i suoi canali X e Instagram, Elettra Lamborghini si è lamentata nella notte perché disturbata dalle feste e dalla musica ad alto volume provenienti da strutture e locali nei pressi dell'albergo in cui alloggia che non le hanno permesso di dormire. "Porca T*roya, fate abbassare la musica ai festini di fianco agli hotel dove alloggiano i cantanti, vi prego. La musica è devastante. Siamo tutti stanchi morti, ma così è impossibile dormire giuro", ha scritto in un tweet.

Lo sfogo si è spostato anche su Instagram: la cantante ha sottolineato l'ora, le 3.16, lamentando il fatto di essere ancora sveglia. Ha chiesto ai locali limitrofi di abbassare il volume della musica, spiegando che le sue giornate, tra prove e interviste, sono ricche, e la notte ha bisogno di dormire. Queste le sue parole: "Raga, sono le 3 del mattino, con tutto il rispetto abbassate il volume ai festini accanto a dove alloggiano gli artisti. Noi ci sbattiamo dalla mattina alla sera, con interviste, prove di qua e di là, arriviamo la sera che siamo stanchi morti mentalmente e fisicamente. Almeno la decenza di abbassare la musica all'1 di notte".