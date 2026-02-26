Elettra Lamborghini e i “festini bilaterali” sono l’unica cosa che salva il Festival dalla noia mortale

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Elettra Lamborghini al Festival di Sanremo 2026 non si dà pace ed è un bene. Le sue notti senza sonno e i "festini bilaterali" che non la fanno dormire si sono trasformate in una delle poche cose di cui parlare in questa edizione. Le sue stores social al grido di "fermate la musica" e il suo "cercasi megafono" ci fanno sorridere nel bel mezzo di serate piuttosto noiose, dove per ora- diciamoci la verità- non sta succedendo nulla di che al di fuori della gara. Serata dopo serata, la cantante e la sua Voilà si stanno rivelando l'icona di questa edizione non soltanto in fatto di stile, ma anche e soprattutto per il modo di affrontare l'intero Festival e la pressione della gara: spontaneità, simpatia e trasparenza senza alcuna paura dei giudizi degli altri.

Durante la seconda serata del Festival, in cui si sono esibiti solamente 15 dei Big in gara, Elettra Lamborghini è tornata sul palco portando la sua voce e il suo inconfondibile stile, che riflette in ogni aspetto la sua spumeggiante personalità. Impossibile non essere catturati da un'esibizione che occupa tutto il palco, tra ballerini e ventagli di piume bianche che le si stringono intorno. Anche sul palco dell'Ariston, noncurante della scaletta e dei rigidi orari da rispettare, la cantante si è presa il suo tempo per "rimproverare" i festaioli di Sanremo, che durante la notte preferiscono ballare e cantare anziché dormire (pare che tra loro ci sia anche Fabrizio Corona).

"Se non smettono vado giù con il megafono", ha infatti detto lamentandosi con Laura Pausini e Carlo Conti. Insomma, fate dormire Elettra Lamborghini e nessuno si farà male, perché lei non sembra intenzionata a fermarsi finché non avrà sonno. Ha anche coniato un nuovo termine, i "festini bilaterali", che altro non sono che "festini abusivi", come lei stessa ha spiegato.

Elettra Lamborghini a Sanremo sta diventando una vera e propria icona non soltanto per le sue richieste (proprio lei che per anni è stata la regina delle feste), ma anche per la spontaneità e la sincerità nell'affrontare qualsiasi argomento, dalla musica alla vita privata. Virale, sui social, l'intervista a Rai Radio2 in cui parla del sesso con il marito Afrojack come fosse a casa con un'amica: "Mio marito è qui ma non ho voglia di bombare, se mi spompa non canto più". Tutto questo raccontato con un microfono infilato nel décolleté.

Elettra Lamborghini ha portato tutta se stessa in questa edizione del Festival, dentro e fuori dalla gara, dando a noi spettatori quella scintilla e quella dose di trash che finora sta decisamente mancando. Non si prende mai troppo sul serio e riesce ad arrivare dritta al cuore del pubblico. Quindi grazie Elettra, perché fino a questo momento stai tenendo tu in vita il Festival.