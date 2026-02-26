Elettra Lamborghini pubblica gli audio dei festini bilaterali: l’ipotesi della festa di Corona e Basciano

I “festini bilaterali” stanno facendo impazzire Elettra Lamborghini, e secondo alcune teorie recenti dietro la musica che tiene sveglia la cantante ci sarebbero Fabrizio Corona e Alessandro Basciano.

Elettra Lamborghini alla seconda serata di Sanremo

Dopo la notte in bianco di ieri, stanotte Elettra Lamborghini ha pubblicato un’altra storia su Instagram denunciando il rumore insostenibile che la tiene sveglia. Secondo la cantante il disturbo arriverebbe da Villa Noseda, dove fino a tarda notte si sente musica ad alto volume che rende difficile il riposo agli artisti in gara. Intorno a questa "denuncia" stanno circolando alcune teorie secondo le quali dietro quello che lei sul palco dell'Ariston ha definito "festini bilaterali" ci sarebbero Fabrizio Corona e il dj Alessandro Basciano, protagonisti di serate animate nel locale di Villa Noseda.

La storia di Instagram di Elettra Lamborghini

È Fabrizio Corona ad aver tenuto sveglia Elettra Lamborghini?

Nel vivo della settimana del Festival, Elettra Lamborghini si è lamentata sui social, prima su X e poi nelle storie Instagram, di non riuscire a dormire per il volume della musica proveniente dai party che si tengono a Sanremo nella notte, definendoli provocatoriamente "festini bilaterali". Secondo alcune ricostruzioni, la musica ad alto volume che ha disturbato il sonno della cantante sarebbe partita da Villa Noseda, locale situato a circa 100 metri dall’hotel dove lei alloggia, l'Hotel de Paris, e vi avrebbero partecipato tra gli altri il dj Alessandro Basciano e niente meno che Fabrizio Corona, basandosi sulle storie del locale in tempo reale in cui sarebbe comparsi entrabi. L’ipotesi che sia stato proprio quel party notturno a mantenere Lamborghini insonne durante la notte di Sanremo alimenta il dibattito social attorno al fenomeno dei festini che "pompano musica a palla" fino all’alba.

Il "dramma" dei festini bilaterali continua

Questa non è la prima volta che Elettra Lamborghini porta all’attenzione pubblica il problema dei rumori notturni legati ai festini sanremesi. Dopo la prima notte insonne, la cantante aveva lanciato un appello alle 3h15 di notte su X chiedendo a chi organizza queste feste di abbassare il volume, sostenendo che così fosse impossibile dormire e rimanere concentrati per il giorno dopo, tra interviste, prove e impegni giornalieri per Sanremo. La polemica si è poi trasferita anche sul palco dell’Ariston, dove Elettra ha scherzato sul fatto che se i festini non fossero fermati "li farebbe smettere personalmente, anche in ciabatte". Al di là dell’ironia e dei meme che circolano online, resta la tensione tra il desiderio di festa nella città ligure e la necessità dei cantanti in gara di riposare. I festini bilaterali continuano a far discutere, chissà se anche stanotte vedremo un’altra storia di Elettra Lamborghini.