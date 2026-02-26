spettacolo
Festival di Sanremo 2026

Cosa sono i festini bilaterali a Sanremo, Elettra Lamborghini lo spiega ai The Jackal: “Sono abusivi”

Ospite dei The Jackal, Elettra Lamborghini ha svelato cosa intende per “festini bilaterali”, quelli che denuncia da due giorni perché non le permettono di dormire. “Sono festini abusivi”, le parole della cantante.
A cura di Gaia Martino
Immagine
Festival di Sanremo 2026

La notte in bianco di Elettra Lamborghini, a Sanremo, continua a far chiacchierare. La celebre cantante in gara al Festival con Voilà non riesce a riposare la notte a causa dei "festini bilaterali", così come li ha definiti anche sul palco dell'Ariston, davanti a Laura Pausini e Carlo Conti, che si svolgono nei locali limitrofi all'hotel in cui alloggia. Anche stanotte si è lamentata della musica ad alto volume che non le ha permesso di dormire per la seconda notte di seguito: "Ho dormito tre ore questa notte, aiutatemi a fargli abbassare la musica, non è giusto. Sono arrivata sul palco esausta", lo sfogo a corredo di un audio che testimonia il rumore proveniente dall'esterno. Ospite del divano dei The Jackal ha spiegato nel dettaglio cosa intende per "festini bilaterali".

Cosa sono i "festini bilaterali" per Elettra Lamborghini

"Sono piena come un uovo. Cos'è un festino bilaterale? È un festino abusivo. Se oggi ho steccato è colpa loro" ha dichiarato Elettra Lamborghini ospite del divano dei The Jackal alla domanda sui "festini bilaterali" che da due giorni non le permettono di dormire la notte. Nella gag con i The Jackal, la cantante si è poi affacciata al balcone dove alloggiano gli attori e comici per sgridare il chiasso proveniente dalla strada: "È arrivato il momento, bisogna abbassare la voce. Questi sono i festini bilaterali", ha gridato al microfono.

Stando a quanto dichiarato dalla Lamborghini nella story Instagram pubblicata nella notte, la musica ad altissimo volume che la tiene sveglia la notte proviene da Villa Noseda, un club e lounge bar che si trova vicino al suo hotel. Nelle ultime ore sono circolate teorie, basate sulle stories Instagram del locale pubblicate in tempo reale, secondo le quali tra i protagonisti di questi "festini" ci sono Alessandro Basciano e Fabrizio Corona.

Dalle stories di Villa Noseda Sanremo
Dalle stories di Villa Noseda Sanremo
