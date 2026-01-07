Ascolti tv 6 gennaio: chi ha vinto tra Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia e Barbie

Gli ascolti di martedì 6 gennaio 2026. I dati Auditel di Rai1 con Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia che è lo show più visto della serata e Canale 5 con il film Barbie.

Il palinsesto televisivo di martedì 6 gennaio 2026 ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione e approfondimento. Su Rai1 è andato in onda lo speciale di Affari Tuoi, dedicato alla Lotteria Italia, mentre su Canale5 è stato trasmesso in prima visione il film Barbie. Salta, quindi, la sfida nell'access prime time tra i game show più amati della tv. Vediamo, quindi, tutti i dati Auditel.

La sfida tra Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia e Barbie

Nella prima serata di martedì 6 gennaio, giorno in cui le festività natalizie giungono alla fine e gli italiani che sono riusciti a godersi qualche giorno di vacanza sono richiamati ai loro doveri a partire dall'indomani, la programmazione tv ha lasciato spazio alla spensieratezza e alla goliardia. Ed ecco, infatti, che lo speciale di Affari Tuoi dedicato alla Lotteria Italia, condotto da Stefano De Martino con svariati ospiti al suo fianco, che hanno trasformato il game show in un vero e proprio varietà tra numeri comici e momenti dedicati alla musica, è stato seguito dal pubblico per scoprire chi tra gli acquirenti dei biglietti della Lotteria, si è aggiudicato i sostanziosi premi. Lo show, infatti, ha stravinto la prima serata arrivando a 5.8 milioni di spettatori e il 36% di share.

Su Canale 5, invece, è stato trasmesso uno dei film più chiacchierati degli ultimi anni, ovvero Barbie, con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling. Il film arriva per la prima volta sul piccolo schermo dopo il successo nelle sale. Il pubblico Mediaset non ha accolto con entusiasmo la messa in onda del film che, infatti, è stato visto da 1.367.000 di spettatori e il 9% di share, nonostante il traino de La Ruota della Fortuna che, però, con la concorrenza di De Martino scende di qualche punto di share arrivando al 24%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 il film Genitori in trappola è stato visto da 794.000 spettatori con il 4.6% di share. Su Italia1 Il grande giorno è stata la scelta di 1.089.000 spettatori con il 5.9% di share. Su Rai3 The Land of Dreams registra 358.000 spettatori con l'1.9% di share. Su Rete4 Il piccolo lord cattura 1.042.000 spettatori e il 6% di share. Su La7 Serendipity – Quando l’amore è magia ha raggiunto 539.000 spettatori e il 2.9% di share. Su Tv8 Un Natale da favola ha ottenuto 310.000 spettatori con l'1.7% di share. Sul Nove Attacco al potere 2 è stato visto da 292.000 spettatori con l’1.7%.