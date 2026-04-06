Stefano De Martino batte Gerry Scotti a Pasqua e qualcuno aveva già scritto il necrologio

C'è un'abitudine molto italiana, quasi uno sport nazionale, che non riguarda né il calcio né la politica. Riguarda il funerale preventivo. Quella cosa per cui aspettiamo il primo inciampo di qualcuno che sta andando bene e corriamo a scavare la fossa. Prima ancora che cada davvero. Stefano De Martino è il caso più clamoroso degli ultimi anni.

La sera di Pasqua, mentre le famiglie italiane finivano l'agnello e aprivano l'uovo di cioccolato, Affari Tuoi ha raccolto 4.248.000 spettatori. Il 25.6% di share. Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna si è fermato a 4.020.000 e il 24.2%. Rileggetelo, perché vale la pena assaporarlo: De Martino ha battuto Gerry Scotti la sera di Pasqua.

Eppure, quante volte da quando è cominciata la stagione televisiva in corso abbiamo letto articoli, tweet di finissimi commentatori, sul calo di De Martino? Sul flop di questo ragazzo che s'è fatto da solo? Sul fatto che il pubblico si stava stancando? Che il format era diventato ripetitivo? Che Affari Tuoi aveva perso il suo smalto? Che De Martino fosse troppo giovane per arrivare a tanto, addirittura a Sanremo!

Ecco il gioco. Funziona così: quando un nuovo arriva e sfonda, lo celebriamo. Quando rallenta anche di mezzo punto percentuale, siamo già al coccodrillo. E quando torna a dominare, facciamo finta che quel coccodrillo non esiste.

La verità è che De Martino non è mai stato in crisi. Era in una fase di sedimentazione. C'è differenza enorme tra un format che si stabilizza e un format che declina. Ma noi quella differenza non vogliamo vederla, perché il declino fa più notizia. Il funerale vende più del battesimo. E poi c'è l'altra questione, quella che nessuno vuole affrontare davvero: il pregiudizio di partenza su De Martino. Napoletano, bello, ex ballerino, ex marito di Belen. Ogni volta che ha fatto bene, c'è sempre stato un "però". Però è un fenomeno passeggero. Però è merito del format, non suo. Però aspettiamo a giudicarlo. Inventando addirittura il gossip sul fatto che "piace alla destra", lasciando perdere quello con la sorella della Meloni.

La seconda verità è che De Martino ha capito una cosa che molti conduttori non capiscono mai: il pubblico non vuole essere intrattenuto. Vuole essere coinvolto. C'è differenza. Affari Tuoi non è un quiz. È una storia nuova ogni sera, con protagonisti veri, emozioni vere, suspense vera. Lui non conduce: partecipa. E il pubblico lo sente. La sera di Pasqua, mentre i manifesti funebri erano già stampati, De Martino è risorto.