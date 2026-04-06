Stefano De Martino fa la presa di Dirty Dancing con Martina Miliddi e soffia la scena a Herbert Ballerina

La sera di Pasqua, mentre mezza Italia smaltiva il pranzo con i parenti, Affari Tuoi ha confezionato uno di quei momenti che finiscono dritti nella memoria collettiva della televisione italiana. Merito di Stefano De Martino, che ha trasformato una gag ricorrente in qualcosa di più: un numero quasi teatrale, costruito sulla sorpresa e sull’istinto.

La scena: Herbert si prepara, Stefano interviene

Quando sono partite le prime note di The Time of My Life, la colonna sonora di Dirty Dancing, Herbert Ballerina si è posizionato al centro dello studio, pronto a eseguire la sua solita routine. Il pubblico sapeva cosa aspettarsi. Poi è arrivato De Martino.

Il conduttore ha preso il posto di Herbert all’ultimo secondo, portando in scena Martina Miliddi e chiudendo la coreografia con la presa iconica del film — quella sollevazione che Patrick Swayze e Jennifer Grey hanno reso immortale nel 1987. Herbert è rimasto un passo indietro. La scena era già di Stefano.

I numeri di Pasqua

La serata ha premiato il coup de théâtre. Affari Tuoi ha registrato 4.248.000 spettatori con il 25,6% di share. Dall’altra parte, La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti si è fermata a 4.020.000 spettatori e il 24,2%.

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Vale la pena fermarsi su questi dati:De Martino ha battuto Gerry Scotti la sera di Pasqua, una delle serate dell’anno con la platea televisiva più omogenea e familiare.

Difficile misurare il peso specifico di un singolo momento sulla curva degli ascolti. Ma è altrettanto difficile ignorare che numeri del genere non nascono solo dai pacchi e dal notaio. Nascono da un conduttore che sa quando essere padrone di scena e quando cedere la battuta — e soprattutto sa riprenderla nel momento giusto, con il gesto giusto.

La presa di Dirty Dancing, nella puntata di Pasqua di Affari Tuoi, resterà probabilmente tra i clip più condivisi della stagione televisiva 2025-2026.​​​​​​​​​​​​​​​​