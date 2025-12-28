Stefano De Martino porta il suo spettacolo teatrale in tv: il nuovo appuntamento con Meglio Stasera

Programmi tv
Meglio Stasera Quasi One Man Show, lo spettacolo che Stefano De Martino ha portato nei teatri italiani tra il 2024 e il 2025, arriva in tv. La Rai ha annunciato il nuovo appuntamento in streaming con il conduttore napoletano.
A cura di Gaia Martino
Lo spettacolo di Stefano De Martino, Meglio Stasera! Quasi one man show, andato in scena nei principali teatri italiani tra il 2024 e il 2025, arriva in tv. Scritto e interpretato dal conduttore napoletano – diventato uno dei volti di spicco della Rai al timone di Affari Tuoi, game show in onda tutti i giorni nella fascia dell'acccess prime time, e di Stasera tutto è possibile che ritorna nel 2026 su Rai 2 – lo show teatrale, che vede alla regia Riccardo Cassini, intreccia narrazione, musica, danza e tanta interazione con il pubblico. Stefano De Martino ha raccontato al suo pubblico, con monologhi, ironia e comicità, la sua storia personale: un "quasi" one man show perché è il protagonista assoluto del palco, seppur accompagnato da ballerini e musicisti. Da lunedì 29 dicembre 2025 sarà disponibile per la visione a tutti. Lo spettacolo teatrale arriva, infatti, su RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai che permette di vedere in diretta tutti i canali Rai e di accedere a un vasto catalogo di contenuti on demand.

Dai ricordi dell'infanzia, al periodo in cui ha deciso di lasciare il lavoro di fruttivendolo per diventare ballerino e intrattenitore a tutto campo, il celebre conduttore nel suo show, presentato in giro per i teatri d'Italia, ha raccontato a modo suo la sua vita. Dopo la notorietà raggiunta ad Amici nel 2009, Stefano De Martino è diventato oggi uno dei personaggi più apprezzati e riconoscibili dello spettacolo italiano. Diventato volto centrale della tv di Stato al timone di Affari Tuoi, che ogni giorno raccoglie davanti allo schermo oltre 4 milioni di italiani, la Rai ha deciso di premiare il suo talento e la sua autenticità, permettendo al suo pubblico televisivo di conoscere anche il suo successo a teatro. Non è escluso che, nei prossimi anni, decida di affidargli anche la conduzione e la direzione artistica della kermesse musicale più seguita d'Italia, il Festival di Sanremo.

