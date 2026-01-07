La Rai spreme Affari Tuoi e Stefano De Martino dopo il successo della Befana: “Faremo altre prime serate”

Dopo il successo di Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia, che ha portato su Rai1 circa 6 milione di persone, con punte di share che toccano il 36%, il game show condotto da Stefano De Martino si conferma una garanzia, tanto da spingere i dirigenti dell'azienda a concretizzare l'ipotesi di nuove serate del format in prime time. L'exploit della puntata della Befana, complice anche l'estrazione dei biglietti vincenti della lotteria, ha riportato in prima serata un parterre già ampiamente noto al pubblico, quello di Stasera tutto è possibile, ma il rischio "doppione" in palinsesto, potrebbe essere dietro l'angolo.

Il commento di Williams Di Liberatore

La puntata di Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia ha toccato punte di 7 milioni di telespettatori inchiodati su Rai1, numeri record per un programma che nella collocazione dell'access prime time non stava brillando come ai suoi esordi, considerata la sfida quotidiana con La Ruota della Fortuna su Canale 5, il merito di questo successo è stata la costruzione di una "serata evento" a cui hanno preso parte vari membri della cricca di Stefano De Martino, da Francesco Paolantoni a Herbert Ballerina, che hanno dato un po' di brio alla serata. Il direttore Intrattenimento Prime Time, Williams Di Liberatore, ha commentato i numeri della serata in maniera entusiasta:

Affari Tuoi si conferma in vetta al gradimento del pubblico. Il programma ribadisce la sua solidità, che già sta garantendo in access prime time dove spesso è leader della serata considerando le sovrapposizioni delle curve di ascolti. Nonostante il mercato concorrenziale sia più agguerrito, la tenuta del formato è granitica.

Un risultato che, come è lui stesso a dichiarare, fa ipotizzare un passaggio ulteriore: "Gli ottimi ascolti di ieri sera confermano il proposito di sperimentare, nei prossimi mesi, ulteriori prime serate. Ringrazio Stefano De Martino e tutta la squadra per la professionalità e l’ottimo lavoro svolto".

Il rischio di una sovrapposizione con STEP?

Una puntata goliardica, quella della Befana, in cui il gioco è stato intervallato da momenti di ilarità, sketch, musica, si è scelto di portare un varietà all'interno di un game show, ma nonostante i risultati più che soddisfacenti potrebbe insorgere un problema. Protagonisti della serata sono stati i volti, ormai fedelissimi, di un programma che è riuscito a macinare ascolti al di sopra dei consueti risultati della seconda rete, si tratta di Stasera Tutto è possibile, confermato per una nuova stagione, sempre con De Martino al timone. Visto il successo dello show, si era pensato di portarlo su Rai1, slittamento che, di fatto, non si verificherà. Ma se l'obiettivo è quello anticipato da Di Liberatore, ovvero riproporre nuove prime serate in una commistione di gioco e varietà, il rischio di portare in tv un doppione di un programma che già esiste, per di più gli stessi protagonisti, potrebbe essere dietro l'angolo.