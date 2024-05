Lucio Presta: “Da Amadeus parole inaccettabili. De Martino? Chi tradisce una volta, lo farà sempre”

video suggerito

Lucio Presta, dopo l'intervista a Il Giornale, torna a parlare di Amadeus e non solo. Ospite al Festival della Tv di Dogliani ha affrontato i casi recenti che lo hanno visto protagonista. Dal ‘tradimento' di Stefano De Martino al futuro di Barbara D'Urso in tv: le parole riportate da La Repubblica.

Le parole di Lucio Presta su Stefano De Martino

Lucio Presta al Festival della Tv di Dogliani ha parlato di Beppe Caschetto, suo ‘competitor', agente di molti nomi celebri dello spettacolo italiano. "Siamo amici e lo stimo molto. È più potente lui perché è di sinistra, io ho fatto incaz*are destra, sinistra e centro" ha dichiarato prima di tirare in ballo il precedente con Stefano De Martino. L'ex ballerino, oggi conduttore di Stasera tutto è possibile e prossimo volto principale di Affari Tuoi, quattro anni fa lasciò l'Arcobaleno Tre, società di Presta, per la scuderia di Caschetto. Così l'agente ha commentato:

A Freccero, allora direttore di Rai2, dissi di prendere Stefano per Stasera tutto è possibile che inizialmente doveva condurre Pintus. "Vedrai che con lui ti troverai meglio", gli dissi. Sono stato un buon profeta. Quello che dovevo dire a Stefano l'ho detto. Ci siamo incontrati un giorno a una presentazione dei palinsesti, a lui ho detto ‘Chi tradisce una volta, nella vita poi tradisce sempre'. Toccherà ad altri.

La separazione da Amadeus

Lo scorso aprile fece rumore la sua intervista a Il Giornale nella quale parlò della separazione da Amadeus. "L'ho fatto aspettando tempi e modi, rispettando l'azienda e Amadeus, rispettando che finisse Sanremo" – ha spiegato al Festival della Tv di Dogliani – "Amedeo, che stimo moltissimo da un punto di vista professionale, ha fatto una cosa che non si fa neanche con qualcuno che ti ha fatto del male". Lucio Presta ha ricordato quando il conduttore alla presentazione del Capodanno, in Calabria, "ha detto ‘Lucio Presta sa quello che ha fatto'": "Non potevo accettare una frase così. Parole che hanno ferito la mia onorabilità. Ho voluto spiegare come sono andate le cose. Non ci sentiamo, ma non ho nemmeno letto cose a correzione di quanto ho detto. C'è solo un modo per non essere smentiti, dire la verità".

Sul futuro di Barbara D'Urso: "Storia complicata"

Lucio Presta ha poi commentato la riconciliazione con Barbara D'Urso, conduttrice attualmente senza un posto in tv. "È una storia complicata. Ma sono certo che tra poco tornerà il tempo di Barbara" ha commentato prima di aggiungere che nessun contratto è stato ancora firmato. "Ora si sta godendo sua nipote", le parole riportate da La Repubblica.