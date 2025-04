Sonia Bruganelli: “Paolo Bonolis voleva la favola, il tradimento frutto di una crisi. Da lui ho imparato la libertà”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Sonia Bruganelli è stata ospite di A Casa di Maria Latella, nella puntata disponibile dal 1 aprile. L'opinionista e imprenditrice ha parlato con sincerità e senza filtri della sua vita privata, dall'attuale relazione con Angelo Madonia alla fine del matrimonio con Paolo Bonolis, annunciata circa un anno e mezzo fa dopo oltre 21 anni passati insieme.

La separazione da Paolo Bonolis

Parlando con Maria Latella, Bruganelli ha ripercorso il complesso momento della separazione da Paolo Bonolis, arrivata dopo 21 anni di matrimonio e di cui in passato ha già parlato più volte pubblicamente. Quando si sono fidanzati, lei aveva 23 anni ed era una studentessa universitaria, mentre lui di anni ne aveva 37 ed era già stato sposato: "Il rapporto cambia. Ho conosciuto un uomo sposato con figli, che si era separato e aveva vissuto. Io mi stavo laureando e tante cose le ho imparate con lui, siamo cresciuti insieme". A un certo punto, però, "ci ritroviamo in 2 epoche della diverse della vita": "Lui, superati i 60 anni, ha voglio di fermarsi. Io, con i figli grandi e una responsabilità diversa, mi guardo e mi chiedo chi sono, cosa so fare".

La separazione tra i due è arrivata in modo sereno: "Non siamo persone che si sono lasciate per tradimenti, aggressività o violenza. Però credo che non sia giusto stare accanto a qualcuno perché gli voglio profondamente bene. Lui vuole la favola e io non ero in grado di regalargliela perché in testa avevo i miei figli". Di recente Bruganelli ha compiuto 51 anni e ha ammesso di essere in una fase di "ricostruzione e riflessione" della sua vita. "Sto riflettendo perché oggi faccio i conti con una realtà diversa. Ho 51 anni, mi sono separata da un anno e mezzo, ho tre figli grandi e per la prima volta un rapporto adulto con loro. Ora la mia famiglia è fatta da 4 persone".

"Paolo mi ha insegnato la libertà. Il tradimento figlio di una crisi"

Bruganelli in passato ha dichiarato che la fedeltà fisica è "innaturale" e una "sovrastruttura culturale". Alla domanda di Maria Latella sull'argomento ha spiegato: "Questo pensiero nasce da Paolo". Grazie al rapporto con il conduttore ha imparato cosa significa davvero essere libera:

Noi siamo stati e siamo delle persone molto unite perché abbiamo sempre parlato tanto. Paolo è una persona che mi ha insegnato la libertà, perché io avevo 23 anni, sono passata da casa di mio padre a casa sua. Ho iniziato a vivere con lui a fatica, perché era un uomo adulto e fatto. È sempre stata una persona che mi ha lasciata libera e che io ho lasciato libero.

L'opinionista ha ammesso pubblicamente di aver tradito il marito durante il loro matrimonio, spiegando in più occasioni che è stato un episodio del passato e, ha ribadito a Maria Latella, è "figlio di un periodo di crisi nostra". "In 25 anni ci può essere, abbiamo anche avuto una bambina dopo".

Il rapporto con il fidanzato Angelo Madonia

Dopo la separazione da Bonolis, Bruganelli ha ritrovato l'amore con Angelo Madonia, ballerino e coreografo di Ballando con le Stelle. L'uomo è più giovane di lei di 10 anni, ma la differenza di età non ha mai rappresentato un problema tra loro, anzi, l'opinionista ha un'idea precisa a riguardo:

Adesso ho una storia con un uomo più piccolo di me, ma è paradossale, perché per molti anni sono stata con una persona di 13 anni più grande, che in realtà è un Peter Pan di testa. Angelo ne ha 41 e di testa è molto più grande di me. Dipende dalle esperienze di vita e da molte situazioni.