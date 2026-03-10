Selvaggia Lucarelli spiega perché ha accettato di fare il Grande Fratello Vip

Selvaggia Lucarelli racconta il suo “sì” al Grande Fratello Vip: “Mi considero una giornalista quando faccio la giornalista e un’intrattenitrice quando faccio l’intrattenitrice”. E su Corona-Signorini: “Il Gf non è un concorso statale. Tutta questa storia rischia di essere uno spot involontario”.

È iniziato lo sdoganamento di Selvaggia Lucarelli a Mediaset. Dopo la sua partecipazione a Scherzi a parte ieri sera su Canale 5, per una volta vittima degli autori del programma condotto da Max Giusti e Samira Lui, questa mattina c'è un paginone tutto per lei su Repubblica (articolo a firma di Francesco Bei) nel quale spiega i motivi del suo passaggio al Biscione di Cologno Monzese. Dal 17 marzo infatti, come Fanpage.it aveva ampiamente anticipato, sarà il piatto principale del nuovo Grande Fratello Vip: opinionista con licenza di graffiare.

L'ombra di Corona e il "passo indietro" di Signorini

La prima domanda è quella che tutti si aspettano: quanto peserà, sul nuovo Grande Fratello, l'ombra delle accuse di Fabrizio Corona che hanno spinto Alfonso Signorini a farsi da parte? Lucarelli minimizza: "Oh ma il GF non è un concorso statale, non sono le selezioni per decidere il rettore dell'Università, è solo intrattenimento! E comunque non penso che possa incidere su questa edizione, perché è del tutto stravolta l'impronta che gli aveva dato Signorini, avendo rinnovato il format, il conduttore e gli opinionisti."

E sul sospetto che la macchia del casting truccato possa ancora sporcare la nuova edizione, Selvaggia Lucarelli parla già da parte della squadra: "In realtà tutta questa storia rischia di essere uno spot involontario al GF. Tutti vorranno vedere cosa è diventato, vorranno capire se questa ‘macchia' è andata via." E sul fatto che nella sua carriera ha spesso battagliato con Le Iene, con cui adesso condivide l'editore, dice:

Io sono riuscita a far eliminare un concorrente da Ballando con le stelle perché indossava la maglietta della X Mas, riesco a boicottare persino i programmi di cui faccio parte, figuriamoci se mi può mettere a disagio il fatto di essere critica su un programma della stessa rete. Credo che chiunque mi chiami sappia che ci sono dei precedenti.

La ricompensa per aver difeso Signorini contro Corona?

Inevitabile, poi, l'accusa che aleggia: qualcuno potrebbe pensare che la chiamata di Mediaset sia una ricompensa per aver difeso la famiglia Berlusconi e Signorini durante la tempesta Corona. Lucarelli risponde spostando il piano: "Potrei rispondere che uno dei motivi per cui anni fa sono andata via dal Fatto Quotidiano è stato per una certa benevolenza del giornale nei confronti di Fabrizio Corona e perché partecipava a un programma di Loft, la casa di produzione del giornale." Un modo per dire che le sue critiche a Corona vengono da lontano? "No, per dire che più che farmi trovare lavoro, queste critiche un lavoro me lo hanno fatto perdere".

Ma è quando dà la sua definizione distinta di giornalista e intrattenitrice che si può trovare la chiave, la risoluzione sui motivi che l'hanno spinta ad accettare questo nuovo contratto:

Mi considero una giornalista quando faccio la giornalista e un’intrattenitrice quando faccio l’intrattenitrice. A me piace raccontare la società nella sua interezza, parlando di politica, di cultura, ma mi interessa anche il costume, il gossip.

L'appuntamento è per il 17 marzo alla première di questo nuovo corso del reality. Le aspettative sono molto alte.