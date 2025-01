Sonia Bruganelli a Selvaggia Lucarelli: “Non toccare i miei figli. Non ho più le scarpe da danza ai piedi”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Selvaggia Lucarelli nelle ultime ore ha pubblicato un nuovo articolo della newsletter dedicato a "Bruganelli-Bonolis-Presta: tutto quello che è successo dall'inizio", così come recita il titolo, nel quale ripercorre la storia sentimentale (giunta al termine nel giugno 2023) tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, segnata da alcuni tradimenti dell'ex concorrente di Ballando con le stelle. Con una IG story, la diretta interessata ha replicato a tono alle parole scritte dalla giornalista con la quale, nell'ultima edizione del talent show di Milly Carlucci, ha discusso più volte.

La replica di Sonia Bruganelli a Selvaggia Lucarelli

A corredo di un breve spezzone dell'articolo a lei dedicato – "Sonia, come detto, ha relazioni parallele con alcuni personaggi noti e non. In particolare quella con un famoso chirurgo molto attivo sui social va avanti per cinque anni e lei ne parla apertamente con amici e conoscenti suoi e di Paolo. Che però da un certo momento poi ignora tutto (ribadisco che di suoi tradimenti ha parlato lei stessa più volte in varie interviste" – Sonia Bruganelli ha risposto a tono in una Instagram story alla giornalista, invitandola a non nominare i figli. Queste le parole:

Puoi parlare di tutti i presunti tradimento che vuoi, anche se hai visto bene di non parlare dell'unico tradimento effettivo. Ma non toccare i miei figli perché non ho più le scarpette da danza ai piedi e la differenza tra me e te è che io ci metto la faccia sempre. Te ti "presti" a fare da portavoce a chi per onestà intellettuale e coscienza dovrebbe solo tacere.

La replica di Lucarelli: "Ho lasciato fuori le cose più umilianti"

Sonia Bruganelli tra le sue IG stories ha anche condiviso uno screen della storia della giornalista, aggiungendo ironicamente: "Menomale, mi stavo preoccupando. Spero tu possa raccontare tutto però, anche se dubito". A queste parole ha replicato – in un'altra IG story – Selvaggia Lucarelli: "Posso raccontare tutto, e l'ho fatto. Ho lasciato fuori solo le cose più umilianti. Per te, tra l'altro".