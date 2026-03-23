Manuel ad Affari Tuoi ha il pacco nero: “Mi servono soldi per il mutuo”, ma la cifra non è il massimo

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Nella puntata di Affari Tuoi con Stefano De Martino di lunedì 23 marzo, la partita di Manuel dal Piemonte. Nella vita lavora come architetto e stasera gioca con sua sorella Gloria. Il jackpot di Gennarino vale ben 7mila euro.

La partita di Manuel insieme alla sorella Gloria

La partita di Manuel comincia nel peggiore dei modi: nel pacco dell'Abruzzo ci sono ben 300mila euro, dopo però si riprende e al secondo tiro trova l'invenzione della serata di Herbert Ballerina: il flauto dolcificante. Le mosse successive si alternano tra pacchi rossi e blu: la ballerina, 200 euro, 20mila euro. Il Dottore chiama puntuale e fa la prima offerta di 29mila euro, ma Giorgia è decisa e suggerisce al fratello di andare avanti. Così fa. Fa lo stesso anche poco dopo, quando la cifra proposta sale a 33mila: "È una signora cifra, ma non riesco ad accettare", ammette il pacchista. Nel 19 del Trentino Alto Adige ci sono 75mila euro, ma i rossi sono ancora in superiorità numerica.

Il cambio: "Volevo il pacco di una donna incinta"

Il finale si avvicina e il piemontese affida alla sorella la mossa successiva, lasciandosi andare a un commento ironico: "Se sbaglia, non cambio pacco ma cambio sorella". La ragazza però individua 200mila euro e in studio cala il gelo. Ma ancora nulla è perduto. Manuel accetta il cambio, cedendo il pacco 7 e prendendo il 10 di Annamaria, la concorrente del Veneto in dolce attesa: "In passato ho lavorato anche come volontario, aiutavo i bambini malati di cancro. Mi sono ripromesso che avrei preso il pacco di una donna incinta", spiega.

Il finale di partita di Manuel: nel pacco nero ci sono 15mila euro

Dopo un paio di tiri sbagliati, l'offerta sceglie radicalmente a 6mila euro e Manuel confessa di voler comprare casa e di voler puntare, dunque, a una cifra più alta. Al tiro finale arriva con il pacco nero da una parte e con 50mila euro dall'altra, il Dottore offre il cambio e il piemontese rifiuta. Scopre di avere proprio il pacco nero, che stasera vale 15mila euro.