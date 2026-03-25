Ad Affari tuoi Bernardo accetta il cambio e vince: “È il numero di mio figlio, bisogna sperare nella vita”

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Nella puntata di Affari tuoi in onda mercoledì 25 marzo ha giocato Bernardo Ferro detto Berni dalla Valle d'Aosta. Il concorrente ha pescato il pacco numero 11. Nella vita fa il barman e si occupa anche di formazione a chi vuole fare il suo stesso lavoro. È presidente nazionale di un'associazione di barman. Nel programma condotto da Stefano De Martino si è fatto accompagnare dalla moglie Sabina, che lavora in un hotel e si occupa del reparto colazioni. Si sono conosciuti ventisei anni fa, quando Sabina lavorava nel bar di un amico che aveva chiesto a Bernardo di fare formazione al suo staff: "Ho iniziato a fare il marpione e sono ventidue anni di matrimonio e quattro di fidanzamento". Hanno un figlio che si chiama Gabriel e ha 19 anni.

La partita di Bernardo Ad Affari tuoi del 25 marzo

La partita di Bernardo ha avuto inizio alla grande. È stato in grado di pescare i pacchi blu più sfortunati: zero euro, venti euro e l'invenzione di Herbert Ballerina. Poi, però, sono usciti di scena anche i 50mila euro e i 75mila euro. Alla luce del podio ancora intatto, il Dottore ha offerto 37mila euro. Berni ha riconosciuto che è una cifra importante ma ha preferito continuare a giocare. Subito dopo ha chiamato il pacco da 20mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio, ma il concorrente ha preferito tenere il pacco 11. Il podio è stato scalfito, fuori i 300mila euro. Il Dottore ha proposto al concorrente di procedere un tiro alla volta, partendo da un'offerta da 30 mila euro: "Una bella cifra, nel nostro lavoro siamo dipendenti", tuttavia Bernardo e la moglie Sabina hanno deciso di continuare a giocare. Ha pescato i 100mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio e stavolta Bernardo ha deciso di rinunciare al pacco 11 per prendere il pacco 20: "Io non credo nei numeri, ma nostro figlio è nato il 20, sono qui da 20 puntate. Quindi ci siamo indirizzati verso il 20". Ha aperto subito il pacco 11, quello precedentemente in suo possesso, scoprendo che era il pacco Gennarino.

Quanti soldi ha vinto Berni: nel finale 30mila euro

Il Dottore ha offerto 20mila euro, che Bernardo ha fatto tritare dalla moglie Sabina: "Ho sempre lavorato e ho sempre dato un valore ai soldi, ma bisogna sperare nella vita o cosa si vive a fare?". La partita è precipitata quando Berni ha aperto il pacco contenente 200mila euro. Unici pacchi rossi rimasti: 10mila e 30mila euro, poi il pacco Ballerina. L'offerta è precipitata a 8mila euro. Dopo avere rifiutato, il pacchista ha aperto il pacco che conteneva 10mila euro. L'ultima offerta del Dottore è stata il cambio. Bernardo ha spiegato: "Ci ho creduto fino alla fine, mio figlio mi farà sicuramente un regalo". Quindi ha tenuto il pacco legato al numero del figlio e ha fatto bene. Ha vinto 30mila euro.