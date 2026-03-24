Affari Tuoi del 24 marzo: Luigi cambia tre volte il pacco e alla fine vince 20mila euro

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, martedì 24 marzo, è stato Luigi da Irsina, in provincia di Matera, 32 anni, che lavora nell'azienda di famiglia. Il concorrente lucano ha portato a casa 20mila euro grazie al terzo cambio accettato della serata, rivelatosi il colpo decisivo. Il suo pacco originale, il numero 9, nascondeva appena 1 euro. Ad accompagnarlo in studio non c'era la fidanzata Giada — con cui è insieme da quattro anni — ma la madre Mina, che lo ha subito smascherato davanti a tutta Italia: "È il cocco di mamma". Stefano De Martino, divertito, ha commentato: "Ma chi glielo fa fare". La serata ha ospitato anche Herbert Ballerina, con il suo pacco Canestro e l'esibizione di Martina Miliddi, oltre alla presenza del Jack Russell Gennarino.

La partita di Luigi ad Affari Tuoi

Stefano De Martino lo aveva ribattezzato "Jake La Furia" per la somiglianza con il rapper milanese. Ma la fortuna, almeno all'inizio, sembrava non volersi accodare all'energia del soprannome. Il primo pacco aperto, il 15 dell'Abruzzo, ha riservato un colpo durissimo: dentro c'era il pacco nero, il cui contenuto — 200mila euro — è stato svelato immediatamente. "Via il dente, via il dolore", ha ammesso De Martino, cercando di alleggerire la tensione. Il secondo pacco, il 7 dell'Umbria, ha fatto fuori altri 50mila euro. Il conduttore ha provato a frenare: "Andiamo piano, andiamo piano". Luigi, però, sembrava inarrestabile.

Il terzo tiro era quello potenzialmente più redditizio: c'era ancora la possibilità di conquistare gli ottomila euro del Jackpot Gennarino. Ma il 13 del Trentino Alto-Adige conteneva 100mila euro, e il jackpot è sfumato. Il quarto pacco ha offerto un respiro con soli 10 euro. Il quinto tiro ha eliminato il pacco Canestro di Herbert Ballerina — uno dei pacchi blu della serata — e il sesto ha fatto fuori un altro dei pacchi speciali. Il tabellone, nonostante tutto, restava pericoloso.

Il Dottore ha chiamato per la prima volta e ha offerto un cambio. Luigi ha accettato: via il 9, dentro il 16. La scelta si è rivelata subito provvidenziale: il tiro successivo sul 9 ha svelato che lì dentro c'era solo 1 euro. Un motivo per festeggiare, anzi per brindare. Il tiro successivo ha portato via 10mila euro, ma poi è arrivato il momento più atteso della serata: Luigi ha chiamato il 5 del Molise con il rito del mantra, e il pacco conteneva Gennarino. "E il mantra funziona!", ha esclamato De Martino tra gli applausi.

La seconda offerta del Dottore valeva 18mila euro. Luigi ha rifiutato. Con quattro rossi ancora sul tabellone — 20mila, 30mila, 75mila e 300mila — e sei pacchi blu ancora in gioco, la situazione sembrava favorevole. L'ottimismo, però, stava per incontrare qualche ostacolo.

Il finale di Luigi ad Affari Tuoi: il terzo cambio vale oro

Luigi ha aperto il pacco 8 della Calabria (100 euro) e poi un altro pacco da 200 euro: entrambi blu, entrambi irrilevanti. Con quattro blu contro quattro rossi, la parità era totale. Il Dottore ha alzato l'offerta a 30mila euro. La madre Mina ha preso parola: aveva capito che era il momento di fermarsi. Luigi ha ignorato il consiglio e ha scelto il pacco 14, trovando 75mila euro. Un colpo duro. Il tabellone si è fatto improvvisamente più cattivo.

Dopo una serie di cambi proposti e rifiutati, il Dottore ha insistito con un altro cambio e Luigi ha accettato per la seconda volta della serata, prendendo il pacco 2 della Campania. Poi ha deciso di aprire il 16 — quello che aveva in mano dopo il primo scambio. Dentro c'erano appena 20 euro. Un'altra conferma: aveva fatto benissimo. Il Dottore ha chiamato ancora, stavolta con il gioco a carte: Luigi ha pescato un cambio con le proprie mani e lo ha rifiutato.

Ha scelto quindi l'11 dell'Emilia Romagna, un pacco su cui aveva riflettuto a lungo prima di orientarsi sul 2. Dentro c'erano 30mila euro. "Tu hai avuto un guizzo", ha commentato De Martino, "ma questo non vuol dire che tu non abbia i 300mila euro". Con una possibilità su quattro di avere il massimo, il Dottore ha offerto 20mila euro — gli stessi 20mila presenti sul tabellone. Luigi ha rifiutato e ha aperto il pacco 10: dentro c'erano i 300mila euro. Uno schiaffo da capogiro.

Il Dottore ha offerto 3mila euro per evitare l'ultimo tiro. Rifiuto secco. Luigi ha chiamato il 18 e dentro c'erano zero euro. Con un solo pacco rimasto in campo, il Dottore ha proposto l'ennesimo cambio — il terzo della serata. Luigi ha riflettuto e poi ha accettato. "Non c'è due senza tre", ha detto. Ha spiegato la scelta con un gesto d'amore: "Il 2 era la data di nascita della mia fidanzata e della mia nonna, che ci ha lasciato da poco. Il 17 è la mia data di nascita". Una dedica doppia, un ultimo atto di fede verso i numeri che contano davvero.

E il terzo cambio si è rivelato quello giusto: nel pacco c'erano 20mila euro. Luigi lascia lo studio con 20mila euro in tasca, un fidanzamento promesso a Giada e, forse, la chiave di casa da restituire alla madre Mina. All'inizio della serata aveva scherzato: "Se vinco, mi sposo e me ne vado di casa. Se perdo, resto a casa di mamma e comunque vinco". Chissà se la cifra basta per mantenere la promessa.