Ileana ad Affari Tuoi racconta di aver sognato Stefano De Martino: “Quel numero me l’hai suggerito tu”

Protagonista della puntata di sabato 21 marzo di Affari Tuoi è Ileana da Sanremo, che ha pescato il pacco numero 5. Sanremese di adozione, nata a Imperia, si è trasferita nella città dei fiori per amore e poi per lavoro. Ad accompagnarla in questa avventura è Graziella, sua madre. Il jackpot di Gennarino stasera, se scovato entro i primi tre tiri, è di 5mila euro.

La partita di Ileana da Sanremo

La partita inizia con i consueti sei tiri, Ileana apre subito il pacco da zero euro, facendo ballare tutti i pacchisti. Nei pacchi successivi trova l'invenzione di Herbert Ballerina, 75mila euro 100mila euro, 200 euro, 20 euro. La chiamata del Dottore arriva puntuale e parte con un'offerta, proponendo alla concorrente sanremese 30mila euro, ma la commessa decide di rifiutare la proposta: "Voglio giocare". Il primo dei tre tiri che le toccano le porta via 20mila euro, la madre apre il pacco da 10 euro, 300mila euro. Il Dottore propone il cambio, ma Ileana non è ancora convinta e rifiuta. Deve scegliere di aprire tre pacchi, nel primo ci sono 100 euro, poi trova il Pacco Nero che, però, conteneva una cifra piuttosto bassa, con l'ultimo dei tre tiri si apre il pacco da 50mila euro.

Stavolta il Dottore punta sulle carte, Ileana pesca l'offerta e la proposta è di 15mila euro che vengono prontamente rifiutati. Il pacco che apre è da 30mila euro. Ileana accetta il cambio proposto dal Dottore, ma è indecisa tra alcuni numeri, ma sceglie il 9. Apre subito il suo pacco e scopre che c'erano 10mila euro. Il Dottore propone un'offerta da 15mila euro, ma Ileana rifiuta. Nel pacco che apre trova la Ballerina, con l'esibizione di Martina Miliddi. Di nuovo le carte e la pacchista ligure pesca l'offerta, il Dottore le propone 19mila euro che, dopo un attimo di titubanza, rifiuta.

Il finale della partita

Ileana racconta di aver puntato due numeri e di aver sognato De Martino che incuriosito le chiede: "In che modo ti avrei suggerito questo numero". La pacchista racconta: "In questa casa, una chiesa, non si capiva, c'era un tavolo con un'amaca, c'erano delle carte e poi lei mi diceva Stefano ti dirà una grande verità". Ileana apre il pacco che contiene 15 mila euro, il Dottore le offre ancora una volta 19mila euro, ma ancora una volta rifiuta. Finalmente si trova Gennarino. Nella chiamata per l'ultimo tiro vengono offerti di nuovo 30mila euro: "Da casa avrei accettato, io sono una persona razionale e accetto l'offerta". Ileana scopre che nel pacco che aveva pescato c'era solo un euro, quindi la sua scelta, alla fine, era quella giusta.