Caso Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo rinuncia a un'intervista in Rai: "Non se la sentiva di venire" La decisione di Manuel Bortuzzo, che dice no a un'intervista al programma Tango che sarebbe andato in onde poche ore dopo la pubblicazione dell'intervista a Fanpage di Lulù Selassié, condannata per stalking nei suoi confronti. La spiegazione di Luisella Costamagna: "Ha detto che non se la sentiva di venire".

A cura di Andrea Parrella

Era prevista per venerdì 11 aprile l'intervista a Manuel Bortuzzo, l'atleta e nuotatore che avrebbe dovuto essere ospite a Tango, la trasmissione di Luisella Costamagna in onda su Rai2. A poche ore dalla messa in onda, tuttavia, l'atleta ha comunicato che non avrebbe partecipato al programma. A raccontare i dettagli della vicenda è stata la stessa conduttrice, spiegando i motivi per cui Bortuzzo non ha preso parte alla trasmissione.

Bortuzzo e lo stop all'intervista, Luisella Costamagna spiega i motivi

Attraverso un post pubblicato su X nella mattinata di sabato, Luisella Costamagna ha risposto a un utente che le chiedeva il motivo della mancata messa in onda dell'intervista, con le seguenti parole: "Mi è stato comunicato ieri alle 15, a intervista pronta, che non se la sentiva di venire". Quindi chiarisce: "Nessuna ‘scelta Rai' di non mandarlo in onda".

L'intervista di Selassié a Fanpage poche ore prima del programma

Quella rilasciata a Luisella Costamagna sarebbe stata la prima intervista di Manuel Bortuzzo dopo la pubblicazione delle dichiarazioni fatte in esclusiva a Fanpage da Lulù Selassié, che pochi giorni fa è stata condannata a 1 e 8 mesi per reato di stalking nei confronti dello stesso nuotatore. Le uniche parole pronunciate in merito alla vicenda da Manuel Bortuzzo risalgono a un'intervista di pochi giorni fa, quando l'atleta paralimpico ha raccontato la fine dell'amore con l'ex compagna: "L'ho lasciata perché vedevo che c'erano dei comportamenti suoi che erano troppo diversi dal mio modo di vivere e di pensare. Ho capito che non c'erano i presupposti per andare avanti". Sulla decisione di denunciarla: "So perfettamente che lei non sarebbe mai arrivata a farmi realmente del male. L'ho fatto per me stesso, per tutelare la mia persona, la mia vita, la mia libertà, la mia serenità". Nell'intervista a Fanpage, Lulù Selassié ha commentato la vicenda per la prima volta dopo un lungo silenzio, fornendo la sua versione dei fatti: "Con la denuncia, Manuel Bortuzzo mi ha tradita. Tra noi una relazione tossica, ma io non ho l'ho mai aggredito".