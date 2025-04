Lulù Selassié dopo l’intervista a Manuel Bortuzzo: “Allibita dal comportamento di Silvia Toffanin a Verissimo”

video suggerito

La vicenda tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si arricchisce di un nuovo capitolo dopo l'intervista rilasciata dal nuotatore a Verissimo. La ex concorrente del Grande Fratello non ha accettato in silenzio le dichiarazioni del suo ex fidanzato e ha risposto con toni accesi, chiedendo un diritto di replica nel programma di Silvia Toffanin.

La dura replica di Lulù Selassié

"Travolta dalle falsità oscene che sono andate in onda oggi, attendo una vostra chiamata per organizzare una mia intervista replicando ad accuse e menzogne gravissime", ha dichiarato Lulù Selassié subito dopo la messa in onda dell'intervista di domenica 27 aprile 2025, in una storia su Instagram. Parole forti che evidenziano il suo completo disaccordo con la versione dei fatti presentata dall'ex compagno. Non c'è solo l'ex compagno come destinatario delle sue invettive, ma persino la conduttrice del talk show di Canale 5:

Non mi aspettavo questo accanimento da parte di una donna come Silvia, sono veramente allibita.

Che cosa ha detto Manuel Bortuzzo a Verissimo e cosa sostiene Lulù Selassié

Nel corso dell'intervista, l'atleta paralimpico ha descritto una relazione durata appena un paio di mesi, seguita da comportamenti che ha definito ossessivi da parte della Selassié. Secondo il suo racconto, la donna lo avrebbe seguito in diverse occasioni, presentandosi nei ristoranti dove si trovava con gli amici, sotto casa sua e persino durante competizioni internazionali all'estero. Particolarmente grave l'episodio che sarebbe avvenuto durante una gara internazionale, quando – secondo il racconto di Bortuzzo – la Selassié lo avrebbe raggiunto nella sua stanza d'albergo, arrivando ad alzare le mani contro di lui.

Si è presentata ancora una volta in hotel, ancora un bigliettino. L'ho ignorato, lei è venuta a bussare alla stanza. Io ero in compagnia del capitano della Nazionale, lei ha iniziato a insultarmi. L'ho fatta entrare, il mio compagno è rimasto vigile sulla situazione. Abbiamo parlato all'ingresso del bagno, lei ha alzato le mani. L'ho fermata e le ho detto: "Ci vediamo in tribunale".

Una circostanza che, nonostante la condanna, lei ha sempre negato anche nell'intervista a Fanpage.it. La Selassié, ai nostri microfoni, ha sempre sostenuto il contrario: "Il mio unico errore è stato quello di dare troppo amore a una persona che non me ne dava”. Contrariamente a quanto affermato da Manuel, sostiene che la loro storia sia durata per anni: “Era lui a volerla tenere nascosta, non posso dire perché. Ho sofferto molto per questo, mi sentivo una cosa di cui avere vergogna”.