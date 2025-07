video suggerito

Al Bano risponde a Romina Power: "Non era in Russia perché non è stata invitata, lo so con certezza" Al Bano replica a Romina Power durante la puntata di Cartabianca, in onda il 1° luglio, dopo le critiche ricevute per il concerto a San Pietroburgo. "Non è stata invitata, lo so con certezza", ha detto il cantante, smentendo la versione dell'ex moglie.

A cura di Stefania Rocco

Torna il gelo tra Al Bano e Romina Power. Dopo anni di riavvicinamento sul palco, la tensione tra i due è esplosa di nuovo in seguito alla partecipazione del cantante pugliese a un evento in Russia lo scorso 20 giugno. Romina non l’ha presa bene: “Mi dissocio dalla canzone Felicità cantata in Russia. Non mi sembra né il luogo né il momento per cantare Felicità”,aveva scritto su Instagram, riferendosi al conflitto in corso tra Russia e Ucraina.

Al Bano, ferito dalla presa di posizione pubblica della ex moglie, aveva già bollato le sue parole come “una coltellata mediatica”. Ma è nella puntata di Cartabianca andata in onda stasera che ha voluto chiarire definitivamente la sua versione dei fatti.

La versione di Al Bano Carrisi sul concerto in Russia

“Quella è una bugia. La verità è che Romina Power non è stata invitata e questo lo so con certezza”, ha spiegato Al Bano a Bianca Berlinguer e Mauro corona in collegamento, “Non è stata invitata, non ha detto di non volerci andare. Perché quando siamo stati insieme in Russia e abbiamo cantato nel 1986, se non sbaglio la Russia combatteva in Afghanistan”, ha dichiarato. Una replica dura, secca, che lascia intendere quanto la vicenda lo abbia infastidito sul piano personale, ancor più che professionale.

Il primo attacco partito da Romina Power

Al Bano non nasconde di essere rimasto deluso dal modo in cui Romina ha gestito la situazione. Più ancora delle parole, a colpirlo è stata la scelta di comunicare pubblicamente un dissenso che avrebbe potuto essere risolto in privato: “Abbiamo quattro figli e io non l’ho mai pugnalata alle spalle. Avrebbe potuto farmi una telefonata o mandarmi un messaggio, non c’era bisogno di tutto questo. Mi sono sentito trattato da quello che non sono”, aveva spiegato il cantante in una recente intervista.

Secondo l’artista, la performance a San Pietroburgo non aveva alcuna connotazione politica: “Il mio mestiere è cantare e quando ci sono i presupposti per non offendere nessuno lo faccio. In quella serata non c’era niente di politico. E quando ho cantato Libertà, molte persone piangevano. Lo rifarei anche domani”.

Il punto dolente resta Felicità, il brano simbolo della coppia, che in questo caso è diventato terreno di scontro. Al Bano si era chiesto: “Su 50 minuti di esibizione, mi critica proprio per Felicità?”. Una domanda che gronda amarezza. Intanto, l’unità artistica con Romina sembra ormai di nuovo un ricordo. E chissà se, stavolta, sarà davvero definitiva.