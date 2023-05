Romina Power: “Con Al Bano voglio continuare a cantare, serbare rabbia e rancore non porta a nulla” Al Bano e Romina hanno conservato la sintonia di sempre, nonostante la vita li abbia portati a dividersi. “Con Al Bano vorrei continuare a donare felicità e bellezza alla gente, la vita ci ha insegnato a perdonarci e a non ripetere gli errori commessi in passato”.

A cura di Giulia Turco

In occasione dei suoi 80 anni Al Bano ha rilasciato diverse interviste alla stampa, che sono state l’occasione per ripercorrere la sua carriera e lanciare qualche fracciatina nei confronti dell’ex moglie Romina Power. Separati dal 1999, Al Bano e Romina continuano ad essere un duo musicale inseparabile . “Te ne sei andata in America per 16 anni, Ti ho aspettato, pensando fosse cambierà”, l’ha stuzzicata il cantante di Cellino San Marco sul palco del suo concerto evento. “Mi sembra non fossi poi così solo”, ha replicato l’ex moglie piccata, con riferimento alla storia con Loredana Lecciso.

Romina ha messo da parte i rancori con Al Bano

Provocazioni a parte, Al Bano e Romina hanno conservato la sintonia di sempre, nonostante la vita li abbia portati a dividersi. In un’intervista a La Stampa Romina Power ha ricordato: “Le relazioni durano quando tutti e due si è impegnati nella crescita insieme. È importante che esista il dialogo e la comprensione, ma soprattutto che ci si ascolti a vicenda”. La stima reciproca non è mai venuta a mancare, nonostante tutto e i due hanno scelto di tenere solo il bello che li lega, il successo musicale e, naturalmente, le loro figlie. “Serbare rancore non fa altro che danneggiare entrambe le parti coinvolte, quindi impariamo dagli errori commessi e andiamo avanti con comprensione piuttosto che con rabbia o risentimento reciproco", ha spiegato: "Abbiamo delle tournée in programma e il canto che offriamo insieme suscita gioia in tante persone: vorremmo continuare, a Dio piacendo, a donare momenti di bellezza e felicità".

Le rivelazioni su Romina e la marijuana

In una recente intervista al settimanale Oggi, Al Bano ha parlato per la prima volta di una questione che influì sulla fine del suo amore con Romina. “Lo dico per la prima volta: il problema fu la marijuana. Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno. E lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia”, ha rivelato. “Era un’altra donna. Fumava ed era allegra. Finito l’effetto, si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile. Non esprimeva più quell’attaccamento alle cose, la passione per la vita, per quello che avevamo vissuto e costruito quegli anni. Fu l’inizio della fine”.