Perché Mara Venier intervista Al Bano senza nominare Romina Power, salta anche la domanda sulle canne Mara Venier durante l’intervista ad Al Bano ha a stento nominato Romina Power: ad ottobre 2022 raccontò di essere stata diffidata dal fare il suo nome. La conduttrice ha infatti glissato anche sull’argomento droghe, in riferimento alle recenti dichiarazioni del cantante sull’abuso di marijuana che avrebbe fatto la sua ex moglie all’epoca.

A cura di Gaia Martino

Per l'ultima puntata di Domenica In, Mara Venier ha dedicato ampio spazio del suo varietà ad Al Bano. Il cantante di Cellino San Marco nella lunga intervista ha ripercorso i suoi "4 volte 20" anni: ha ricordato le tappe della sua carriera, segnata da grandi amori e da una grande perdita, quella della figlia Ylenia. Nel lungo racconto non poteva mancare la parentesi Romina Power, ma la cantante è stata nominata a stento dalla padrona di casa. Ad ottobre 2022 Mara Venier raccontò a Loredana Lecciso di essere stata diffidata dalla ex moglie di Al Bano.

Perché Mara Venier non avrebbe nominato Romina Power

Mara Venier durante l'intervista ad Al Bano non poteva evitare la parentesi della storia d'amore con Romina Power, essendo la cantante al fianco dell'artista dalla fine degli anni '60. Ma solo in un'occasione ha fatto il suo nome: "Tu incontri Romina, è storia". Successivamente la conduttrice non l'ha mai più nominata, neanche quando è arrivato il momento di presentare la clip con le immagini più significative del loro matrimonio: "Ora vediamo i secondi 20 anni di Al Bano", questa la laconica descrizione. Tutto potrebbe essere riconducibile a quanto riferito da Mara Venier lo scorso ottobre alla allora sua ospite Loredana Lecciso, sul non poter nominare Romina Power "perché siamo state diffidate dal fare il suo nome".

Mara Venier interrompe Al Bano: "Non ne voglio parlare"

Nel corso dell'intervista oggi Mara Venier ha poi attraversato i momenti salienti della storia tra Al Bano e Loredana Lecciso, segnata alti e bassi, dovuti all'improvvisa ambizione della showgirl nel mondo dello spettacolo. "Io non ho mai imposto niente a nessuno, a differenza di quanto è stato pensato su di me. La donna va rispettata, è il dono più bello che Dio ci ha donato. Noi nasciamo dalla donna, senza la donna nessuno di noi sarebbe qui"., ha dichiarato il cantante. Da qui, il riferimento agli ultimi fatti di cronaca rispetto ai dati in crescita dei femminicidi:

Io la chiamo la calata dei nuovi barbari, e la colpa è di questa maledetta droga che sta cambiando la mentalità alla nuova generazione. Sono tutti pronti ad abboccare a quel maledetto sostantivo chiamato droga. La droga sta nella natura.

La padrona di casa quando ha visto l'ospite infastidito nel nominare la parola "droga", ha subito commentato: "Tu ce l'hai proprio contro..", "È vero, so anche perché", la replica immediata. "Anche io lo so, però non ne voglio parlare", Mara Venier ha così chiuso l'argomento in modo fulmineo, tornando subito al tema delle violenze. Il riferimento cadrebbe su una delle ultime dichiarazioni di Al Bano sulla fine della storia con Romina Power che, a detta dell'artista, contava tra i motivi il fatto che al tempo fumasse troppe canne.

Cosa disse Al Bano sulle canne di Romina Power

Al Bano lo scorso maggio raccontò per la prima volta un particolare sulla storia con Romina Power. Stando alle sue parole, la cantante americana naturalizzata italiana fumava troppe canne. Per questo motivo il loro matrimonio terminò: "Lo dico per la prima volta: il problema (tra noi) fu la marijuana. Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno. E lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia. Era un'altra donna. Fumava ed era allegra. Finito l’effetto, si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile. Non esprimeva più quell’attaccamento alle cose, la passione per la vita, per quello che avevamo vissuto e costruito quegli anni. Fu l’inizio della fine", le parole al settimanale Oggi.