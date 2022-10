Mara Venier interrompe Loredana Lecciso a Domenica In: “Non nominare Romina Power, mi ha diffidata” Mara Venier in diretta su Rai Uno con il suo Domenica In ha rivelato di essere stata diffidata da Romina Power: “Non nominarla” la richiesta a Loredana Lecciso durante l’intervista.

A cura di Gaia Martino

Romina Power ha diffidato Mara Venier. È la conduttrice di Rai Uno ad aver raccontato il retroscena pochi minuti fa durante la sua intervista a Loredana Lecciso, ospite di Domenica In. "C'è un legame speciale tra noi" disse due anni fa la Venier all'ex moglie di Al Bano, spesso ospite dello show domenicale. Stando a quanto accaduto oggi in studio le cose tra loro sarebbero drasticamente cambiate: "Non nominiamo Romina perché ci querela".

Le parole di Mara Venier su Romina Power

Quando Loredana Lecciso ospite di Domenica in stava per fare il nome di Romina Power è stata subito interrotta: "Non nominiamo perché ci querelano. Non dobbiamo nominare niente, non si nomina per adesso poi vediamo" sono state le parole di Mara Venier, visibilmente infastidita. Pochi istanti dopo ha svelato cosa è successo: "Preferisco non nominare Romina, siamo state diffidate da fare il suo nome". Poi ha concluso: "Tranquilla Romina, e tanti auguri che è il tuo compleanno cara".

La rottura dopo il legame di profonda amicizia

I telespettatori su Twitter si stanno ora interrogando su cosa sia accaduto negli ultimi mesi, visti gli abbracci e le tenere parole che le due donne si sono sempre scambiate in tv. Romina Power è sempre stata ospite dello show di Mara Venier, nel 2020 raccontò del dolore che provava per la scomparsa della sorella Taryn: "Non mi frega se non ci possiamo abbracciare, la tua presenza qua mi dimostra ancora di più il legame così speciale che c'è tra me e te" disse la padrona di casa di Domenica In. Ora però la Power non vuole che venga fatto il suo nome nello show domenicale di Rai Uno. Qualcuno sospetta che complice del distacco anche l'intervista di Romina Power a Verissimo: "Singolare che Romina Power non vada più dalla Venier e che guarda caso lei invita la Lecciso" le parole di un utente.