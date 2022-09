Mara Venier bacia Nicola Carraro in diretta a Domenica In, poi svela come l’ha conquistato Mara Venier ha voluto il marito Nicola Carraro al suo fianco durante la prima puntata di Domenica In, trasmessa l’11 settembre.

A cura di Daniela Seclì

L'11 settembre, Mara Venier è tornata in tv con la prima puntata di Domenica In. In platea, a pochi passi dal centro dello studio, anche il marito Nicola Carraro, che ha assistito al programma. La conduttrice, lo ha salutato con un tenero bacio, poi – mentre intervistava Alberto Matano e Loretta Goggi – ha spiegato che riteneva quello "un momento felice", proprio perché c'era suo marito al suo fianco.

Mara Venier e il bacio a Nicola Carraro nella prima puntata di Domenica In

Mentre era in corso l'anteprima di Domenica In, la conduttrice si è voltata verso il marito, lo ha raggiunto e lo ha stretto in un abbraccio, mentre il marito le dava un bacio sulla guancia. Il pubblico ha applaudito, poi la conduttrice ha fatto i ringraziamenti di rito e ha rimarcato un record che la pone davanti a Pippo Baudo:

È la mia quattordicesima volta. È chiaro che c'è molta emozione oggi, chi l'avrebbe mai pensato, quando ho cominciato quasi 30 anni fa. Nessun conduttore mai, neanche il grande Pippo Baudo che saluto e che abbraccio, lui è arrivato a 13, io a 14 edizioni. Voglio dire solo una cosa. Grazie al pubblico, che per tutti questi anni mi ha riempita d'amore e d'affetto. Grazie al pubblico che ha seguito sempre la mia Domenica In. Sono davvero felice di essere qua.

Come ha conquistato Nicola Carraro

Nel corso della puntata, Nicola Carraro è stato inquadrato spesso e a volte è stato tirato in ballo. Quando Alberto Matano ha chiesto a Mara Venier come sia riuscita a conquistarlo, la conduttrice ha svelato:

L'ho conquistato con la cucina, pasta e fagioli. Qualcuno gli aveva detto che cucino molto bene. Mi ha detto: "So che lei fa una buonissima pasta e fagioli". E io gli ho risposto: "Senta, dottor Carraro, venga a casa che gliela faccio".

Infine, ha raccontato che Nicola Carraro è l'autore dei video che lei pubblica sul suo profilo Instagram, dove la vediamo a casa, mentre fa le pulizie: "Sapessi come m'arrabbio", ha concluso divertita la conduttrice.