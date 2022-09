Mara Venier apre Domenica In con un record: “Nemmeno Pippo Baudo era arrivato a tanto” Mara Venier apre la sua quattordicesima edizione alla guida del contenitore domenicale di Rai1. Un record, che ha sottolineato all’inizio della prima puntata di questa edizione.

A cura di Andrea Parrella

È tornata Domenica In ed è tornata, immancabilmente, Mara Venier, una presenza ormai imprescindibile per il contenitore domenicale di Rai1. Dopo il suo ritorno, ormai risalente a quattro stagioni fa, Mara Venier non ha più lasciato il timone del programma a lei più caro e che meglio è riuscita a modellare sulle sue caratteristiche di conduttrice.

Il record di Mara Venier a Domenica In

Quest'anno, però, è anche l'edizione dei record. Per Mara Venier si tratta infatti della quattordicesima edizione alla conduzione del programma, come mai nessuno era riuscito a fare. La conduttrice lo ha voluto ricordare in apertura di trasmissione:

Devo solo dire grazie a tutti quanti, a Stefano Magnanesi e all'orchestra. Che dire, è la mia quattordicesima volta, chiaro che oggi ci sia molta emozione perché chi lo avrebbe mai pensato quando ho cominciato quasi 30 anni fa: nel 2023 saranno esattamente 30 anni dalla mia prima domenica In.

Tra gli applausi dello studio, dove era presenta anche il marito Nicola Carraro, Mara Venier ha quindi celebrato il suo record, paragonandosi all'unico personaggio televisivo che fino a questa momento le contendeva il numero di edizioni alla conduzione del programma di Rai1:

Nessun conduttore mai lo ha fatto, nemmeno il grande Pippo Baudo che saluto e abbraccio, lui è arrivato a 13, io a 14 edizione. Devo ringraziare il pubblico che per tutti questi anni mi ha riempita di amore e affetto, seguendo sempre le mie Domenica In e che dire, sono felicissima di essere qui anche quest'anno.

La nuova sigla di Domenica In

Non cambierà il registro, ma sono diverse le novità di questa edizione di Domenica In, a cominciare dalla sigla. Dopo aver adottato "Domenica" di Achille Lauro a metà della scorsa stagione, per questa edizione Mara Venier ha incaricato due amici ed artisti partenopei come Andrea Sannino e Franco Ricciardi della scrittura della nuova sigla di Domenica In, che verrà presentata proprio in questa prima puntata.