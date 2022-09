“Stiamo lavorando”, Mara Venier zittisce qualcuno tra il pubblico a Domenica In Momento di fastidio per Mara Venier alla prima di Domenica In. Durante un’intervista la conduttrice ha rimproverato una persona tra il pubblico.

A cura di Andrea Parrella

L'11 settembre Domenica In è tornato a fare capolino nel palinsesto di Rai1. Il contenitore condotto da Mara Venier riparte dal record di stagioni della presentatrice alla guida del programma, uno spazio che è ormai diventato la sua seconda casa, elemento riscontrabile in uno stile di conduzione che va proprio nella direzione dell'accoglienza del pubblico nel salotto di casa. Con tutti i pro e qualche contro, come il leggero momento di imbarazzo scaturito dal rimprovero della padrona di casa ai danni di una persona del pubblico che, evidentemente, durante la diretta della prima puntata deve aver infastidito la conduttrice.

Il momento di imbarazzo durante un'intervista

Il tutto è durato pochi secondi ed è avvenuto durante l'intervista di Mara Venier a Francesca Barra e Claudio Santamaria. Proprio mentre i due ospiti stavano rispondendo alle sue domande, Mara Venier ha interrotto il tutto richiamando una persona in platea, che stava evidentemente disturbando la messa in onda: "Scusi, stiamo lavorando", ha detto decisa Venier, con una certa severità. Dopo qualche secondo l'intervista è ripartita.

Mara Venier, i meme e il record

Un'uscita, quella di Mara Venier, che in pochi minuti è stata isolata ed è iniziata a circolare sui social, figlia anche della capacità di Mara Venier di saper controllare, o quanto meno generare frammenti televisivi che, una volta estrapolati dal contesto e portati sulle piattaforme di condivisione, assumono una vita propria che spesso non ha nulla a che fare con l'evento stesso. Chissà che quello di oggi non sia il meme inaugurale di questa edizione di Domenica In, la quattordicesima condotta da Mara Venier.

"Devo solo dire grazie a tutti quanti",ha detto in apertura di puntata la conduttrice, "È la mia quattordicesima volta, chiaro che oggi ci sia molta emozione perché chi lo avrebbe mai pensato quando ho cominciato quasi 30 anni fa: nel 2023 saranno esattamente 30 anni dalla mia prima domenica In". Quindi ha precisato: