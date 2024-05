video suggerito

Al Concertone Piotta ricorda il fratello scomparso nel 2022: "Omaggio questo rapporto d'Amore" Piotta ha dedicato il suo concerto al Primo maggio al fratello Fabio, morto due anni fa.

A cura di Redazione Music

Piotta col fratello (via IG)

Sul palco del Concertone del Primo Maggio, Piotta, uno dei nomi più noti dell'hip hop italiano ha voluto ricordare il fratello Fabio, morto nel 2022 e lo ha fatto con un messaggio, una foto e una canzone intitolata Professore, nome con cui era soprannominato il fratello. "Ha scelto questa foto che lo ritrae con questa foto che lo ritrae con il fratello che non c'è più" lo presenta così Ermal Meta, mostrando la foto che ritrae Piotta e il fratello a cui aveva dedicato proprio un post su Instagram per lanciare il Concertone che dà anche il via al suo tour che segue l'uscita del suo ultimo album "‘Na notte infame".

Su Instagram Piotta ha scritto, poche ore prima della sua esibizione al Circo Massimo: "Fabio e Tommaso. 2 fratelli. Una distanza di 10 anni che significano tutto. Da una parte gli anni di piombo, il punk-rock e i poeti della controcultura, dall'altra i Novanta, la Pantera e l'esplosione dell'hip hop italiano. Il soprannome di Fabio era "𝙿𝚁𝙾𝙵𝙴𝚂𝚂𝙾𝚁𝙴", sia a Villa Ada che a Tor Pigna, per i libri che scriveva e perchè insegnava italiano a bambini provenienti da mezzo mondo, il mio è Piotta".

Piotta aveva anche aggiunto: "Oggi (intorno alle h18) al Circo Massimo, con la band e tutti voi, omaggerò questo rapporto d'Amore che sfida il tempo e i nostri due destini…così lontani, eppure così vicini. Per Fabio, per il Professore… a futura memoria! Buon Primo Maggio a tutti!!". Il cantautore ha portato proprio Professore, una canzone che parla del fratello e la cui prima strofa recita così:

Ma che hai visto il professore? M'hanno detto che era là L'ho cercato dappertutto, non se sa più dove sta Maglie senza logo, occhiali con lo scotch Citi Pasolini e poi René Guénon Chissà poi se sei tornato a Bangkok Ti salutano tutti, io ce la farò Chissà dove sei, com'è la tua stanza In quale bar, sigarette in piazza Tutto il quartiere sta qui che ti abbraccia Passo per strada, la gente mi parla.