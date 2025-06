video suggerito

Gli ultimi messaggi fra Liliana Resinovich e Claudio Sterpin: cosa si sono scritti il giorno della scomparsa di lei Gli ultimi messaggi tra Liliana Resinovich e Claudio Sterpin, scambiati nei giorni prima della scomparsa, rivelano un amore segreto e profondo. A mostrarli è Pomeriggio Cinque. Il 14 dicembre 2021, lui le scrive "Buongiorno amore mio". Lei non risponderà mai: era già svanita nel nulla.

A cura di Biagio Chiariello

La fotografia di un biglietto recante la frase "Perché ti voglio bene", seguita da un messaggio cifrato con le sole lettere "BN" – ovvero "Buonanotte amore mio" – rappresenta una delle ultime e più struggenti testimonianze del legame tra Liliana Resinovich e Claudio Sterpin. Era il 12 dicembre 2021, appena due giorni prima della scomparsa della donna. Quel biglietto, insieme ad altri messaggi segreti, è oggi al centro delle ricostruzioni sul caso di Trieste che da oltre due anni tiene con il fiato sospeso l'opinione pubblica.

Il giorno seguente, 13 dicembre, Liliana torna a scrivere all’amico speciale utilizzando un linguaggio affettuoso e criptico, comprensibile solo a loro due: "In relax pensando a domani AM (Amore Mio)". Un’espressione tenera, che lascia trasparire attesa e dolcezza. Claudio le risponde poco dopo, mantenendo lo stesso tono confidenziale e il loro lessico in codice: "Quasi finiti i regali … ora prendo il manubrio … aspettando sempre domani e oltre ciao amore". Sono le ultime parole che i due si scambieranno, racchiuse in una chat segreta e intima, fatta di sigle, numeri, abbreviazioni e anche dialetto triestino, ora oggetto di una consulenza tecnica che ha potuto decifrare l’intero contenuto.

In quella corrispondenza, così ricca di riferimenti privati e carica di significati affettivi, emerge il ritratto di una relazione nascosta ma profonda, un legame che ha lasciato tracce indelebili. In una lettera inedita, Liliana scrive a Claudio parole che oggi suonano quasi come un presagio: "Quando non mi vedrai, quando non ci sarò più, tu cercami, cercami nei tuoi ricordi, io ci sarò". Un messaggio struggente, come lo sono le espressioni di stima che la donna ha dedicato all’uomo: "Super bravo", lo definisce, lasciando emergere la gratitudine e l’ammirazione che provava nei suoi confronti.

Ma il dettaglio che segna una svolta simbolica nella narrazione è un ultimo messaggio inviato da Claudio a Liliana proprio il giorno della sua scomparsa, il 14 dicembre 2021, alle 8.12 del mattino: "Cambg…", ovvero "Ciao amore mio buongiorno…". Un saluto pieno di affetto che non riceverà mai risposta. Da quel momento in poi, ogni tentativo di contatto – comprese le chiamate vocali – cadrà nel vuoto. Liliana è già sparita nel nulla.

Tre settimane più tardi, il suo corpo verrà ritrovato senza vita, in circostanze ancora oggi avvolte dal mistero. Il caso è al centro di accertamenti, ipotesi investigative e approfondimenti televisivi, come quello andato in onda oggi 20 giugno su Pomeriggio Cinque, che ha mostrato per la prima volta quei messaggi, offrendo uno sguardo nuovo su ciò che può essere accaduto nei giorni precedenti la tragedia. Dietro la freddezza di sigle e numeri si nasconde un amore segreto, che ora diventa una chiave preziosa per comprendere meglio l’enigma della scomparsa di Liliana Resinovich.