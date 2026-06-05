Liliana Resinovich, slitta ancora deposito perizie su abiti e coltelli. Il fratello: “Non credo più nella giustizia”

Slitta a ottobre il deposito dei risultati delle perizie sugli oggetti legati alla morte di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio 2022. Per il decesso è indagato il marito, Sebastiano Visintin. Il deposito era previsto per lunedì 8 giugno.

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Slitta a ottobre il deposito della perizia sui reperti relativi alla morte di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata morta a Trieste il 5 gennaio 2022. I risultati delle perizie tecniche fatte dagli esperti sui coltelli sequestrati al marito della 63enne, gli abiti di Liliana e il bracciale che indossava avrebbero dovuto essere depositati l'8 giugno e discussi il 26 giugno in udienza.

Oggetto delle perizie erano abiti, coltelli sequestrati in casa di Sebastiano Visintin, il marito di Resinovich unico indagato per la sua morte, il bracciale nero e celeste consegnato dal fratello Sergio, i sacchi neri nei quali era stato trovato il cadavere di Liliana e i loro cordini, il cui taglio potrebbe fornire dettagli relativi al decesso della 63enne e ad eventuali responsabilità.

Il gip di Trieste ha accolto la richiesta di proroga di 90 giorni del collegio peritale. A confermarlo a Fanpage.it è il fratello di Liliana, Sergio Resinovich. L'8 luglio dello scorso anno, i professori Paolo Fattorini, Chiara Turchi ed Eva Sacchi erano stati incaricati di svolgere gli accertamenti sui reperti legati al caso. Lo stesso giorno erano state disposte le indagini dattiloscopiche sui sacchi neri nei quali era stato trovato il corpo di Liliana.

Gli accertamenti sugli indumenti della 63 erano i più complessi assegnati agli esperti: sui vestiti erano infatti stati trovati numerosi campioni quali formazioni pilifere e fibre tessili rinvenute sul cappotto che la 63enne indossava il giorno del suo ritrovamento. Sui quei campioni i periti erano stati chiamati a cercare tracce di Dna per capire chi fosse entrato in contatto con Liliana nelle ore prima del delitto.

Oggetto delle analisi era anche lo zirconio trovato sulle scarpe di Liliana: si tratta di materiale abrasivo usato per affilare i coltelli. Da qui la decisione di analizzare anche le lame di Sebastiano e il materiale trovato nello studio del marito di Resinovich. I risultati degli accertamenti tecnici avrebbero dovuto essere messi a confronto con quanto rinvenuto sul luogo del ritrovamento del cadavere di Liliana e quanto repertato durante la perquisizione effettuata nel laboratorio del marito della 63enne.L'udienza avrebbe dovuto tenersi il prossimo 26 giugno.

"Non credo più nella giustizia – ha sottolineato il fratello della vittima a Fanpage.it -. Ci sentiamo presi in giro perché questo è l'ennesimo rinvio,ce ne erano stati altri prima. Esistono altri casi in cui gli indagati sono in carcere ben prima della conclusione del processo e senza che vi siano tutti gli elementi che invece esistono in relazione alla morte di mia sorella. Inizio a pensar male, sinceramente. Non ho più fiducia nelle istituzioni, purtroppo".