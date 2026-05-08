Liliana Resinovich, il marito su risultati perizie attesi a giugno: “Avere risposte dopo 4 anni è impossibile”

Liliana Resinovich

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"Parlare di verità dopo 4 anni è mezzo è difficile, ma non per colpa mia. Le indagini sono state fatte in un certo modo fin dall'inizio e secondo me sono partite male". A dirlo è Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021e trovata morta il 5 gennaio 2022. L'uomo è l'unico indagato per il delitto.

Visintin ha risposto alle domande di alcuni giornalisti che gli hanno chiesto cosa si aspettasse dall'analisi sui reperti, i cui risultati sono attesi per giugno. "Trovare oggi delle risposte sarà impossibile, secondo me. Io non vedo l'ora che venga quel giorno, in modo che ci troveremo davanti al gip, ascolteremo cosa ha da dire la Procura e i miei avvocati potranno rispondere. Se sono preoccupato? Assolutamente no".

L'udienza per i risultati sulle perizie tecniche fatte dagli esperti, compresa l'analisi dello zirconio trovato sulle scarpe di Liliana e compatibile, per chi indaga, con l'attività di arrotino di Visintin, è stata fissata per il 26 giugno 2026. Nel frattempo la salma della 63enne è tornata a Trieste dopo essere stata riesumata per gli esami medico-legali che nel febbraio 2024 hanno permesso che l'indagine non venisse archiviata e che si passasse invece all'ipotesi di reato di omicidio. Dopo due anni, il corpo di Lilly è stato sepolto nella sua Trieste e dei funerali si è occupato il fratello, Sergio Resinovich.

Alle esequie non ha partecipato Visintin, sempre ritenuto responsabile o informato su cosa sia accaduto a Liliana Resinovich ormai più di 4 anni fa dalla famiglia della donna. L'uomo allo stato dei fatti risulta unico indagato per la vicenda. "Se ritengono che io abbia responsabilità in qualche maniera, che portino elementi davanti al giudice. Dopo eventualmente ci difenderemo", ha detto. "Il giorno del funerale non sono andato per non creare attrito. Penso quanto prima di riuscire a sapere dove è sepolta, al momento non lo so. Aspettavo che passasse un po' di tempo e poi andrò a portarle un fiore. Tra me e i familiari di mia moglie non c'è mai stata tranquillità, eravamo in contrasto su molte cose. Quando il fratello ha fatto certe affermazioni su di me, io posso capirlo perché lui si è fatto una sua idea. Io ho preferito non essere presente per non creare ulteriori dissapori. Le affermazioni di Sergio su un mio eventuale coinvolgimento non hanno rilevanza. Vedremo cosa verrà fuori".