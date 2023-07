Loredana Lecciso spiega perché non c’era agli 80 anni di Al Bano: “Richiesta di Romina Power” L’assenza di Loredana Lecciso durante l’evento 4 volte 20 su canale 5 aveva generato molti rumors. La compagna di Al Bano ha finalmente spiegato perché era l’unica a mancare: “Richiesta di Romina Power, i figli non meritavano di essere turbati dalle polemiche, ho deciso di fare un passo indietro”.

“Ho provato una grande amarezza nel constatare che nemmeno un evento così significativo sia riuscito a portare una tregua alle ostilità…“, così Loredana Lecciso in una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo sul motivo per il quale fosse l'unica della famiglia Carrisi a mancare all'appello sul palco di 4 volte 20, lo show di canale 5 organizzato per festeggiare gli 80 anni di Al Bano. La showgirl si riferisce alla richiesta di Romina Power di escluderla dalla serata e ha poi aggiunto: “Non ha mai nascosto il suo desiderio di pace e di armonia… I figli non meritavano di essere turbati dalle polemiche, ho deciso di fare un passo indietro”.

Jasmine Carrisi: "Con Romina Power non ho rapporto"

Il settimanale Nuovo riporta anche il commento di Loredana Lecciso su quanto queste “baruffe” non limitino in alcun modo la sua serenità, ché il desiderio di andare avanti per la propria strada vince sempre su tutto: “Vado avanti con le mie certezze di donna e di madre e, festeggiando Jasmine, lascio perdere conflitti inutili e meschini“.

La pensa come lei anche la figlia Jasmine Carrisi, che da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno ha confermato di non avere alcun rapporto con l'ex moglie di suo padre, pur continuando a rispettare il lavoro che svolgono insieme come coppia storica dello spettacolo italiano: "Con Romina Power non ho rapporto. Ci salutiamo, ma finisce lì. Rispetto il suo passato e il suo lavoro con papà, ma non fa parte del mio nucleo".

Il rifiuto del Grande Fratello Vip per ‘limiti estetici'

Loredana Lecciso ha infine commentato la decisione di rifiutare il Grande Fratello Vip: “Seguo il programma e trovo Alfonso molto bravo, ma non mi sento di vivere questa esperienza. Il motivo è un limite estetico“. E per estetica l'unica interpretazione possibile conduce alle ore in cui le vippone si mostrano in versione casalinga, al naturale, struccate e in tenute comode.