Al Bano festeggia 4 volte 20: perché Loredana Lecciso non c’è con tutta la famiglia sul palco

A cura di Stefania Rocco

Martedì 23 maggio, Canale5 trasmette in prima serata “4 volte 20”, lo show realizzato da Al Bano all’Arena di Verona per festeggiare in suoi 80 anni, la maggior parte dei quali vissuti sul palco. L’artista di Cellino San Marco riunirà accanto a sé i figli nati dalle due relazioni più importanti della sua vita, l’ex compagna Romina Power e diversi amici musicisti e cantanti che lo accompagneranno nel corso della serata musicale. Assente illustre Loredana Lecciso, compagna di Al Bano, che ha scelto di non partecipare. Ed è stato lo stesso artista a svelare il motivo della sua assenza.

Al Bano: “Loredana Lecciso ha deciso di non esserci”

In un’intervista rilasciata al Corriere, Al Bano Carrisi ha spiegato i motivi dell’assenza di Loredana. “Loredana non ci sarà”, ha dichiarato il cantante, “Avevo invitato anche lei a cantare con tutti noi, ma ha deciso di no. È fatta così”. Secondo rumors circolati insistentemente nel corso delle ultime settimane, Lecciso avrebbe preferito sottrarsi per lasciare la scena al compagno, ai figli Jasmine e Al Bano jr, e quelli avuti dall’artista con la ex moglie Romina Power: Yard, Criste e Romina jr. Anche Romina sarà sul palco.

Gli ospiti di 40 volte 20, chi salirà con Al Bano Carrisi sul palco

Oltre ai figli e alla ex compagna Romina Power, sul palco di 4 volte 20 Al Bano ha riunito accanto a sé alcuni tra i volti più noti della scena musicale italiana. Saranno ospiti d’onore Gianni Morandi, Renato Zero, Iva Zanicchi, Umberto Tozzi, Arisa e i Ricchi e Poveri. Ma Al Bano precisa: “Ci sarà anche Adriano Celentano in collegamento. Non poteva mancare. È stato il mio primo datore di lavoro musicale”.Ad assistere al suo show dal palco dell’Arena di Verona sono arrivati fan da ogni parte del mondo: da Cuba al Kazakistan, dalla Germania alla Svizzera. Oltre che dalla Puglia, terra dell’artista.