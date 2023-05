Gli 80 anni di Al Bano: “Il sesso è come il cibo, con Loredana Lecciso c’è ancora molta passione” Il cantante di Cellino San Marco festeggia i suoi 80 anni, vissuti tra musica e passione. Al Bano dice di no a Sanremo e alla politica: “Mi hanno proposto di candidarmi, ma ho sempre rifiutato. Meloni? Mi sembra una di carattere, di polso”.

In occasione dei suoi 80 anni, Mediaset celebrerà Al Bano con una certa evento intitolata ‘4 volte 20’. Il 20 maggio infatti il cantante di Cellino San Marco festeggia il grande traguardo e, in un’intervista a Vanity Fair, fa un bilancio della sua carriera, spesa tra musica e amori. Dal lungo matrimonio con Romina Power alla storia con Loredana Lecciso, suo attuale compagna, con la quale la passione non si è mai spenta.

La passione con Loredana Lecciso

“In Italia ho pagato lo scotto di essere più personaggio che artista”, racconta il cantante in un’intervista a Vanity Fair. “Sono caduto nel colabrodo del gossip, nella caldaia dei pettegolezzi. E l’ho odiato”. Dopo le tragiche vicende sulla scomparsa della figlia Ylenia, il gossip si è concentrato sulla storia con Loredana Lecciso, incontrata nel 2001, dalla quale ha avito due figli. “Loredana è la donna ideale, è l’essenza, la donna va sempre messa su di un piedistallo. La passione? Grazie a Dio c’è ancora. Il sesso è come il cibo, quando ne hai bisogno devi nutrirti”.

Al Bano e il rapporto con la politica

Più volte gli è stato proposto di candidarsi, ma lui avrebbe sempre rifiutato. “Mio padre mi diceva di non immischiarmi con i politici, che si servono di te e poi quando non gli fai più comodo ti buttano via”. In quanto al neo premier non si sbilancia ma ammette di trovarla interessante. “Giorgia Meloni non la conosco personalmente, ma da quello che ho visto in televisione è una di carattere, di polso, diretta”.

Ancora delicato il tema della Russia, paese che per lunghi anni ha ospitato la sua musica, ma con il quale di recente Al Bano ha preferito chiudere i rapporti per via delle guerre impartite da Putin al popolo ucraino. “Quello che può riservare questa guerra mi fa più paura della morte”, ammette il cantante, mentre spera che le condizioni di pace vengano ristabilite il prima possibile.