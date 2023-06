Jasmine Carrisi parla del suo rapporto con Romina Power: “Ci salutiamo, ma finisce lì” Ospite di Oggi è un altro giorno, Jasmine Carrisi parla del legame con le sorelle Cristel e Romina, nate dal primo matrimonio di Al Bano con Romina Power e rivela che, invece, con quest’ultima non ha costruito alcun tipo di rapporto.

A cura di Ilaria Costabile

Jasmine Carrisi è la figlia 22enne di Albano Carrisi e Loredana Lecciso, la prima della coppia, che già da qualche anno, ormai, è sempre più vicina al mondo dello spettacolo, come dimostra anche l'ospitata al programma pomeridiano di Rai1, Oggi è un altro giorno. La giovane si è raccontata parlando dei suo desideri futuri e del rapporto con la sua famiglia, nella quale però non include Romina Power.

Il rapporto di Jasmine Carrisi con le sue sorelle e Romina Power

Albano Carrisi ha creato una famiglia particolarmente numerosa, ma soprattutto che nonostante il passare degli anni, ha dimostrato di saper interagire senza difficoltà, in un intrecciarsi continuo tra passato e presente, nuovi e vecchi legami. Ed è così che i figli più giovani del cantante di Cellino San Marco hanno imparato a rapportarsi e a saldare il loro legame con quelli più grandi, nati dal primo matrimonio.

Su questo punto, Serena Bortone si sofferma, cercando di comprendere che tipo di rapporto è nato tra Jasmine e le sue sorelle, Cristel e Romina Carrisi: "Loro sono le mie sorelle, parlo spesso con loro e mi confido molto. Mi fido dei loro consigli e mi aiutano sempre".

Se con loro, quindi, è riuscita a costruire qualcosa di significativo, con la loro madre, Romina, non si può dire ci sia lo stesso feeling: "Con Romina Power non ho rapporto. Ci salutiamo, ma finisce lì. Rispetto il suo passato e il suo lavoro con papà, ma non fa parte del mio nucleo".

Jasmine Carrisi desiderosa di fare tv

Jasmine Carrisi, che ha compiuto 22 anni lo scorso 15 giugno, come dimostra la foto di una sontuosa torta pubblicata su Instagram, ha sempre guardato con una certa attenzione il mondo dello spettacolo, avendo due genitori che, d'altra parte, di televisione e non solo, hanno fatto incetta.

La giovane ha accompagnato il padre nell'avventura di The Voice Senior, dove era seduta tra i coach e di recente è stata anche scelta tra le protagoniste italiane di una puntata di "Beautiful", girata a Roma. Jasmine, però, non disdegna l'idea di partecipare al Grande Fratello Vip, un'esperienza che le consentirebbe di mettersi alla prova.