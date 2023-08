Rihanna e ASAP Rocky genitori bis, è nato il secondo figlio: “È un altro maschio” Rihanna e ASAP Rocky hanno dato il benvenuto in famiglia al loro secondo figlio: TMZ fa sapere la notizia e annuncia che si tratta di un altro maschio. “È nato il 3 agosto a Los Angeles”, la conferma di una fonte al tabloid.

A cura di Gaia Martino

Rihanna e ASAP Rocky hanno dato il benvenuto al loro secondo figlio insieme. La notizia arriva soltanto nelle ultime ore dal tabloid americano TMZ, ma il bebé sarebbe nato già ad inizio mese. Il nome non è stato specificato, si legge, ma si tratterebbe di un altro maschietto.

Il secondo figlio di Rihanna e ASAP Rocky

Fonti a TMZ hanno confermato che il secondo figlio di Rihanna e ASAP Rocky è nato lo scorso 3 agosto 2023 a Los Angeles: "Sappiamo che è maschio e il suo nome inizia con la lettera R". Si tratta dunque di un fratello minore per RZA Athelston Mayers, il primogenito nato nel maggio 2022 il cui nome rappresenta un omaggio al produttore e rapper RZA, leader del Wu-Tang Clan, il collettivo hip hop americano.

La nascita del primo figlio e l'annuncio della seconda gravidanza

Di fronte agli oltre 65 mila spettatori del Superbowl, Rihanna lo scorso febbraio ha annunciato di essere in dolce attesa del secondo figlio. Pochi mesi dopo aver dato alla luce il primogenito, sarebbe rimasta nuovamente incinta e sul palco dell'evento più seguito d'America con una straordinaria performance ha mostrato il pancione. Dopo la nascita – 13 maggio 2022 – del primo figlio, RZA Athelston Mayers, il cui nome e volto è stato svelato solo in un secondo momento, la pop star aveva trovato il coraggio di tornare su un grande palco: "Quando diventi mamma c'è qualcosa che ti succede dentro, un momento in cui pensi che puoi conquistare il mondo" confessò prima del suo ritorno al Superbowl. Ora è il momento di dedicarsi alla famiglia, e il silenzio sulla nascita del nuovo bebé conferma la decisione della coppia composta da Robyn Rihanna Fenty alias Rihanna e Rakim Athelaston Mayers, ASAP Rocky per tutti, di vivere la maternità e i primi momenti con i loro figli rigorosamente lontano dai riflettori.