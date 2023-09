Rihanna e ASAP Rocky genitori bis, svelato il nome del secondo figlio Lo scorso agosto, Rihanna e ASAP Rocky sono diventati genitori per la seconda volta, dopo la nascita del piccolo RZA Athelston Mayers. Da sempre piuttosto riservati sulla loro famiglia, il nome del secondogenito è stato svelato dal portale The Blast. Ecco quale è.

A cura di Elisabetta Murina

Svelato il nome del secondo figlio di Rihanna e ASAP Rocky. Nonostante siano entrambi personaggi pubblici, hanno sempre cercato di proteggere la loro vita privata e, in particolare, la famiglia. A svelare come si chiama il bebè nato lo scorso agosto, dopo il piccolo RZA Athelston Mayers, è stato il portale The Blast.

Come si chiama il secondo figlio di Rihanna e ASAP Rocky

Il secondo figlio di Rihanna e ASAP Rocky ha un nome insolito: Riot Rose Mayers. A riferirlo è il sito americano The Blast, che sarebbe entrato in possesso del certificato di nascita. Una scelta non causale, ma che potrebbe essere un riferimento alla recente canzone che il rapper ha pubblicato a inizio anno insieme a Pharrell Williams. Sempre grazie all'atto di nascita, sono poi emersi ulteriori dettagli sul bebè: sarebbe venuto al mondo il 1 agosto, alle ore 7.41, presso il Cedar Sinai Hospital di Los Angeles.

La seconda gravidanza di Rihanna

Lo scorso febbraio, Rihanna aveva annunciato di essere in dolce attesa per la seconda volta. Sul palco del Superbowl, di fronte ad oltre 65mila spettatori, aveva mostrato per la prima volta il pancione. Il primogenito, sempre con il rapper, è nato il 13 maggio 2022 e anche in quel caso il nome- RZA Athelston Mayers- era stato svelato in un momento successivo e non dai diretti interessati. La popstar aveva poi trovato il coraggio di tornare sul palco, raccontando: "Quando diventi mamma c'è qualcosa che ti succede dentro, un momento in cui pensi che puoi conquistare il mondo". Ora si sta dedicando alla famiglia, rigorosamente lontano dai riflettori. Per quanto sia un personaggio di fama mondiale, vuole proteggere il più possibile dai gossip la sua nuova famiglia e anche il compagno. Probabilmente per questo motivo, sui social non si trovano foto di loro tre, da poco quattro, uniti.