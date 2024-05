Enock Barwuah e Giorgia Migliorati sono diventati genitori, è nato Noah il nipote di Mario Balotelli

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Enock Barwuah e Giorgia Migliorati sono diventati genitori. Nella giornata di sabato 11 maggio è nato il piccolo Noah, come hanno annunciato la mamma e il papà con i primi scatti pubblicati su Instagram. Il bimbo è anche il primo nipote di Mario Balotelli, fratello dell'ex gieffino.

"Che abbia inizio questa nuova vita insieme. Orgogliosi di presentarvi Noah" così scrivono i due neo genitori pubblicando le prime due foto del nascituro: in una si vede il braccino attorno a cui è stato legato il braccialetto identificativo e nel secondo scatto si vedono le gambette piegate del bimbo, avvolto in una tutina. Giorgia Migliorati ha anche pubblicato delle storie in queste ore, facendo una dedica a suo marito Enock, scrivendogli "Ti amo" e inquadrando il mazzo di fiori che il neopapà le ha portato in clinica e l'altra in cui si mostra in tutto il suo splendore, mentre addenta un cannolo e scrive: "Addio diabete gestionale, altro che pesce crudo o salame", facendo riferimento alle indicazioni alimentari che le donne in gravidanza devono seguire. Intanto, anche il calciatore ed ex gieffino, pubblica gli scatti del suo primogenito e condivide anche una foto pubblicata da suo fratello Mario Balotelli, che scrive: "Signore e signori a voi mio nipote Noah".

L'annuncio della gravidanza

Lo scorso novembre la coppia aveva annunciato su Instagram che presto si sarebbe allargata la famiglia. I due, a giugno 2023 avevano celebrato il matrimonio dei loro sogni, a Brescia, al quale avevano partecipato anche alcuni volti noti dello spettacolo. A settembre, la lieta notizia e qualche mese dopo la decisione di comunicarlo ai fan: "Quest’anno è stato un anno pieno di emozioni. Nei primi giorni di settembre abbiamo ricevuto la notizia più bella della nostra vita. È stata un’esplosione di gioia. Presto saremo in TRE e non vediamo l’ora" avevano scritto. E, ora, questo momento è finalmente arrivato.