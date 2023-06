Enock Barwuah ha sposato Giorgia Migliorati, testimone Mario Balotelli: Zelletta e Oppini invitati Enock Barwuah e Giorgia Migliorati sono diventati marito e moglie. Alle nozze presenti anche il fratello Mario Balotelli, Andrea Zelletta, Natalia Paragoni, Francesco Oppini e la fidanzata Francesca Viverit.

A cura di Daniela Seclì

Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, ha sposato la compagna Giorgia Migliorati. Le nozze si sono tenute venerdì 16 giugno. Nel 2020, il calciatore partecipò al Grande Fratello Vip e, anche nella casa, parlò dell'amore che lo legava alla sua fidanzata. Sentimento che non ha vacillato, neanche quando Selvaggia Roma insinuò che tra lei e Enock ci fosse stato un flirt.

Enock Barwuah e Giorgia Migliorati sposi

A gennaio dello scorso anno, Enock Barwuah ha sorpreso la sua compagna Giorgia Migliorati con una romantica proposta di matrimonio. Si inginocchiò davanti a lei e la chiese in sposa. La risposta fu un deciso sì. Così, venerdì 16 giugno 2023, Enock Barwuah e Giorgia Migliorati sono diventati marito e moglie. L'annuncio delle nozze ormai celebrate è stato dato sui social. Il fratello di Mario Balotelli ha pubblicato una foto in compagnia della moglie, mentre mostravano le fedi: "È fatta". Anche Giorgia Migliorati ha condiviso questo romantico momento sui social: "Eternamente mio, eternamente tua, eternamente nostri".

Tra gli invitati, il fratello Mario Balotelli e gli ex concorrenti del GF Vip

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, Francesca Viverit e Francesco Oppini

Quanto al ruolo di testimone di nozze, Enock Barwuah ha scelto il fratello Mario Balotelli, che si è presentato in chiesa vestito di tutto punto. Tra gli invitati che hanno preso parte alla cerimonia nuziale, anche alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip. In particolare, hanno partecipato alla celebrazione Francesco Oppini e la fidanzata Francesca Viverit. Presenti in questo giorno tanto importante per Enock, anche Andrea Zelletta e la fidanzata Natalia Paragoni, che è in dolce attesa. Insomma, si è ricomposto il trio dei concorrenti che – a quanto pare – sono riusciti a preservare la loro bella amicizia anche quando i riflettori del Grande Fratello Vip si sono spenti.