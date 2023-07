Rosanna Lambertucci ha sposato Mario Di Cosmo, matrimonio a Sabaudia: la foto in abito da sposa Rosanna Lambertucci ha sposato l’imprenditore Mario Di Cosmo. La cerimonia nuziale è avvenuta a Sabaudia. Il settimanale Chi ha pubblicato la prima foto di un servizio esclusivo.

A cura di Daniela Seclì

Il matrimonio di Rosanna Lambertucci e Mario Di Cosmo, fonte: Chi

Rosanna Lambertucci ha sposato Mario Di Cosmo. A dare la notizia e a pubblicare la prima foto esclusiva è stato il settimanale Chi, sul suo profilo Instagram ufficiale. Lo scorso aprile, ospite del salottino di Verissimo, Rosanna Lambertucci aveva annunciato l'intenzione di pronunciare il fatidico sì: "Non c'è un'eta per essere felici".

La foto di Rosanna Lambertucci in abito da sposa

Come fa sapere il settimanale Chi – che sul prossimo numero pubblicherà il servizio fotografico completo – Rosanna Lambertucci e l'imprenditore Mario Di Cosmo sono convolati a nozze nel pomeriggio di venerdì 7 luglio. I due sono diventati marito e moglie presso il Santuario Madonna della Sorresca a Sabaudia. Il magazine diretto da Alfonso Signorini, ha anche diffuso sui social la prima foto che ritrae Rosanna Lambertucci e Mario Di Cosmo in abiti nuziali: la conduttrice ha optato per un elegante abito da sposa a sirena.

Rosanna Lambertucci ha sposato Mario Di Cosmo

Lo scorso aprile, nel salotto di Verissimo, Rosanna Lambertucci ha confidato a Silvia Toffanin che quasi si sentiva in imbarazzo a dare la notizia del suo matrimonio a 77 anni. Poi, ha capito che "non c'è un'età per essere felici". Quindi ha dato la bella notizia: