Il matrimonio di Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino: l’abito da sposa e i video delle nozze Alessandra Mastronardi ha sposato Gianpaolo Sannino a Capri: ieri, sabato 8 luglio, si sono giurati amore eterno nella chiesa di Santa Lucia ad Anacapri, poi la festa si è trasferita a La canzone del mare, location con vista sui Faraglioni. Le foto e i video della cerimonia.

A cura di Gaia Martino

La celebre attrice Alessandra Mastronardi ha sposato Gianpaolo Sannino, apprezzato dentista romano, ieri, sabato 8 luglio, nella splendida cornice di Capri. La cerimonia è iniziata nella storica chiesa di Santa Lucia della piazzetta di Anacapri, poi si è trasferita nel ristorante a picco sul mare con vista sui Faraglioni, La canzone del Mare. Stando a quanto documentato dagli invitati su Instagram, i neo sposi dopo aver pronunciato il fatidico sì sono arrivati alla location dal mare con una piccola barca.

Le foto del matrimonio di Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino

Alessandra Mastronardi dopo la festa organizzata prima delle nozze, ha giurato amore eterno al compagno conosciuto oltre 17 anni fa ma ritrovato solo negli ultimi 2. Gianpaolo Sannino è stato "il primo amore" dell'attrice e solo molti anni dopo si sono ritrovati, pronti a vivere la loro intensa storia d'amore. Il giorno delle nozze è iniziato nella chiesa di Santa Lucia nella piazzetta di Anacapri: accompagnata dal padre Luigi, la Mastronardi ha raggiunto il neo marito all'altare. Subito dopo la festa si è trasferita a La canzone del mare, location con vista mozzafiato sui Faraglioni che gli sposi hanno raggiunto via mare: su una barchetta si sono divertiti a ritmo di musica prima di poter arrivare su terra ferma e abbracciare tutti i loro invitati.

Il primo incontro 17 anni fa e la storia d'amore

È stata Alessandra Mastronardi a raccontare i dettagli della storia d'amore con l'uomo appena sposato. A Vanity Fair l'attrice spiegò che Gianpaolo Sannino, dentista noto nella Capitale, è stato il primo uomo di cui si è innamorata: lo incontrò 17 anni fa circa, ma la loro relazione inizialmente non prese il volo. Sono stati lontani per 15 anni, "ci sentivamo ogni tanto, una volta all'anno, a volte mai". Una volta ritrovati, non si separeranno più: dopo la romantica proposta di matrimonio a Positano, hanno scelto ancora la Campania per coronare il loro amore, sposandosi a Capri.