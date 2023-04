Chi è Gianpaolo Sannino, fidanzato e futuro marito di Alessandra Mastronardi dopo Ross McCall Gianpaolo Sannino è il compagno e futuro sposo di Alessandra Mastronardi. Originario di Roma, dove vive e lavora, è un dentista di professione. I due sono una coppia da circa due anni, anche se il loro primo incontro risale a 17 anni fa. Ora sono pronti a convolare a nozze.

A cura di Elisabetta Murina

Gianpaolo Sannino è il compagno e futuro sposo di Alessandra Mastronardi. Originario di Roma, dove vive e lavora, è un dentista di professione. I due sono una coppia da circa due anni, anche se il loro primo incontro risale a molto tempo prima: si sono conosciuti 17 anni fa, poi si sono lasciati e ritrovati a distanza di 15 anni, pronti a convolare a nozze. "Sposerò il primo uomo di cui mi sono innamorata", ha dichiarato lei a Vanity Fair. In passato, la nota attrice ha avuto una lunga relazione con Ross McCall, attore e regista inglese, durata quattro anni.

Chi è Gianpaolo Sannino, dentista e compagno di Alessandra Mastronardi

Gianpaolo Sannino, a differenza della compagna, è lontano dal mondo dello spettacolo. Piuttosto riservato sulla sua vita privata, l'uomo è un noto dentista della Capitale, città in cui vive e lavora presso lo studio Alma Medica. Si è laureato in odontoiatria all'Università di Roma Tor Vergata, dove ha anche vinto una borsa di studio come Miglior Laureato 2006. Nello stesso anno ha ottenuto un Dottorato di ricerca in Scienze odontostomatologiche e nel 2015 un secondo Dottorato Interdisciplinare. Il suo profilo Instagram giansunny è chiuso e seguito da poco più di 300 follower.

La storia d'amore tra Gianpaolo Sannino e Alessandra Mastronardi

L'amore tra Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino sembra quasi la trama di un film. In una recente intervista a Vanity Fair, l'attrice l'ha definita "una storia molto particolare", tanto che "ogni volta che ne parliamo nessuno ci crede". Il loro primo incontro è avvenuto 17 anni fa, poi però si sono persi di vita, vivendo anche altre relazioni importanti: "C’erano periodi in cui rifiutavo io la chiamata e c’erano altri in cui la rifiutava lui". Il destino però ha fatto sì che si incontrassero di nuovo, a distanza di 15 anni, e si innamorassero ancora una volta. Da circa due anni, infatti, sono tornati a essere una coppia a tutti gli effetti. Lo scorso dicembre, in occasione della Prima al Teatro alla Scala di Milano, la prima apparizione in pubblico, con tanto di foto sui social. Ora sono pronti a convolare a nozze: "Sposerò il primo uomo di cui mi sono innamorata", ha detto Mastronardi.

Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino

La proposta di matrimonio a Positano: "Sposo il mio primo amore"

Il matrimonio è fissato per il prossimo luglio in Campania. Ed è proprio in Campania, per la precisione nella romantica cornice di Positano, che Gianpaolo Sannino ha fatto la romantica proposta di matrimonio alla fidanzata Alessandra Mastronardi. Tra le pagine di Vanity Fair, l'attrice ha raccontato quel momento: