Alessandra Mastronardi conferma la rottura con Ross McCall e contesta le voci del presunto tradimento Alessandra Mastronardi conferma la rottura con Ross McCall, ma si scaglia contro chi avrebbe messo in giro le voci di un presunto tradimento da parte dell’attrice. Con una story su Instagram, infatti, è lei stessa a dichiarare: “È finito tutto nel pieno rispetto reciproco”.

A cura di Ilaria Costabile

La storia d'amore tra Alessandra Mastronardi e Ross McCall è arrivata ufficialmente al capolinea. A confermarlo è proprio l'attrice che, infatti, ha pubblicato una story su Instagram nella quale contesta le modalità con cui è stata affrontata la rottura da alcune testate che, inoltre, avrebbero diffuso voci non vere su un presunto tradimento da parte del noto volto tv.

La replica di Alessandra Mastronardi

Non c'era stato nessun annuncio ufficiale, nessun post o messaggio da parte dei due attori che desse credito alle indiscrezioni circolate sulla fine del loro amore e, di conseguenza, all'annullamento del loro matrimonio. Alcuni indizi social, però, erano stati particolarmente eloquenti, come il fatto che molte foto di coppia siano state cancellate da un momento all'altro dal profilo di entrambi. Ed ecco, quindi, che arriva la conferma in risposta a quelle che, secondo alcune testate di cronache rosa, sarebbero state le motivazioni scatenanti della fine della storia d'amore e che vedrebbero la relazione finita a causa di un altro uomo subentrato nella tranquillità della coppia: "Ma davvero? Quindi è andata così? Una storia finisce e per deduzione logica la causa è per un tradimento della donna… Beh meno male che ci siete voi giornalisti a raccontarci la presunta verità". Alessandra Mastronardi, poi, aggiunge: "Fortuna che è stata una storia finita nel pieno rispetto di entrambe le parti, senza rancore alcuno e senza nessun tipo di dramma romanzesco, anche perché a quello ci pensano i giornali di gossip a quanto pare".

La storia d'amore con Ross McCall

Alessandra Mastronardi e Rocc McCall non sono mai stati la coppia al centro della vita del mondana e anche negli anni in cui sono stati insieme, non sono mai stati al centro delle cronache rosa. Da qualche tempo si parlava di un futuro matrimonio, sebbene l'attrice lo scorso giugno avesse dichiarato che le nozze ci sarebbero state, ma non era possibile stabilire quando, per vari fattori, tra cui anche la pandemia. Un amore nato fortuitamente, tramite una conoscenza su Skype e che, però, si è concluso silenziosamente come è iniziato, senza dare nell'occhio e nel pieno rispetto delle reciproche individualità.